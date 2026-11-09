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EQS-Adhoc: Northern Data Group veröffentlicht Ergebnisse für Q3 2026 und hebt die am 17. Juni 2026 kommunizierte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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Northern Data AG
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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
Northern Data Group veröffentlicht Ergebnisse für Q3 2026 und hebt die am 17. Juni 2026 kommunizierte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

09.11.2026 / 22:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Northern Data Group veröffentlicht Ergebnisse für Q3 2026 und hebt die am 17. Juni 2026 kommunizierte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Frankfurt am Main – 9. November 2026 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data” oder „die Gruppe“), ein führender Anbieter von Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance Computing (HPC), veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und erhöht ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026.

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Der Umsatz¹ in Q3 2026 belief sich auf rund EUR 59 Mio. (Q3 2025: EUR 8 Mio.). Das bereinigte EBITDA² in Q3 2026 lag bei rund EUR 34 Mio.³

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten belief sich zum 30. September 2026 auf rund EUR 24 Mio. (30. Juni 2026: EUR 40 Mio.).

Northern Data erhöht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf EUR 190 Mio. bis EUR 210 Mio.

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Die Anhebung gegenüber der bisher kommunizierten Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von EUR 170 Mio. bis EUR 190 Mio. ist auf eine verbesserte Preisentwicklung und eine weiterhin hohe Auslastung des GPU-Bestands zurückzuführen.

 

¹ Ohne sonstige Erträge.

² Das bereinigte EBITDA ist eine Finanzkennzahl, die als das EBITDA von Northern Data definiert ist, bereinigt um die Effekte bestimmter nicht zahlungswirksamer und/oder sonstiger Posten, die die laufenden strategischen Geschäftstätigkeiten nicht widerspiegeln. Diese Anpassungen des EBITDA berücksichtigen die Effekte nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, die derzeit Folgendes umfassen: Aufwendungen aus den Aktienoptionsprogrammen, Rechtskosten sowie Gewinne/Verluste aus der Bewertung von Fremdwährungen.

³ Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung lagen die Vergleichszahlen für Q3 2025 für die fortgeführten Geschäftsbereiche (ohne das Peak-Mining-Geschäft) nicht vor.


Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

 

 

 

 



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09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LB6JA3HAQWTS32
EQS News ID: 2431242

 
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2431242  09.11.2026 CET/CEST

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17.03.21 Northern Data Halten SMC Research
07.07.20 Northern Data Kaufen SMC Research
18.06.20 Northern Data Kaufen SMC Research
06.10.15 AMP Biosimilars Kaufen GBC
05.10.15 AMP Biosimilars Kaufen GBC

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