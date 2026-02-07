EQS-Adhoc: Novem Group S.A.: Verlängerung des Konsortialkredits abgeschlossen

EQS-Ad-hoc: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag

Novem Group S.A.: Verlängerung des Konsortialkredits abgeschlossen



27.04.2026 / 14:18 CET/CEST

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Novem Group S.A.: Verlängerung des Konsortialkredits abgeschlossen

Luxemburg, 27. April 2026 – Die Novem Group S.A. hat die Verlängerung des bestehenden Konsortialkredits in Höhe von €210,0 Millionen, wovon €160,0 Millionen auf das Laufzeitdarlehen und €50,0 Millionen auf die revolvierende Kreditfazilität entfallen, zu marktüblichen Margen und einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2028 abgeschlossen. Durch die Anpassung der derzeitigen Laufzeitfazilität, die ursprünglich im Juli 2026 fällig geworden wäre, wird Novem zudem das Volumen der Laufzeitverbindlichkeiten um €90,0 Millionen reduzieren.

Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds bietet die Verlängerung des Konsortialkredits für Novem eine solide Finanzierungsgrundlage. Die zugrunde liegenden vertraglichen Vereinbarungen enthalten bestimmte Bedingungen, unter anderem, hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden während der Laufzeit der Kreditfazilitäten. Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand der Novem Group S.A. in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 20. August 2026 vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 auszuschütten. Des Weiteren wird auf Grundlage der derzeitigen Annahmen auch für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 keine Dividendenausschüttung erwartet.