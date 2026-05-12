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EQS-Adhoc: Ottobock SE & Co. KGaA: Ottobock übernimmt Patient Care-Geschäft von Blatchford in Norwegen zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro

13.05.26 08:22 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Ottobock SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Ottobock SE & Co. KGaA: Ottobock übernimmt Patient Care-Geschäft von Blatchford in Norwegen zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro

13.05.2026 / 08:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014:

Ottobock übernimmt Patient Care-Geschäft von Blatchford in Norwegen zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro

Duderstadt, 13. Mai 2025

 

Die Ottobock SE & Co. KGaA (ISIN: DE000BCK2223) (Ottobock) hat heute einen Kaufvertrag mit Blatchford Ltd., UK, (Blatchford) zum Erwerb von Blatchford Norway A/S (Blatchford Norway) zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro abgeschlossen.

Der Erwerb umfasst das norwegische Patient-Care-Geschäft von Blatchford mit acht Standorten und rund 200 Mitarbeitenden. Der Gesamtumsatz von Blatchford Norway belief sich zuletzt auf rund 40 Mio. Euro. Auf Grund der bestehenden Profitabilität des Geschäfts sowie erwarteter Synergien wird die Akquisition sich auf dem Profitabilitätsniveau des Ottobock Konzerns bewegen.

Durch den Erwerb von Blatchford Norway baut Ottobock sein internationales Versorgungsnetzwerk mit bis dato mehr als 420 Standorten weiter aus. Bislang war Ottobock im norwegischen Markt nicht mit eigenen Standorten vertreten. Mit dem Erwerb schließt das Unternehmen strategisch eine Lücke im europäischen Markt und folgt konsequent seiner Akquisitionsstrategie, führende Patient Care-Unternehmen zu erwerben und in sein internationales Netzwerk zu integrieren. Dies erfolgt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass im Zuge der technologischen Entwicklungen in der Orthesen & Prothesen (O&P)-Industrie eine enge Verzahnung zwischen operierenden Ärzten/Krankenhäusern, Rehazentren und O&P Patient Care-Kliniken zunehmend wichtiger wird.

Der Vollzug der Transaktion erfolgt planmäßig innerhalb der nächsten Tage.


Investor Relations-Kontakt:

Ottobock SE & Co. KGaA
Julia Hartmann
VP Investor Relations
Mobil: +49 151 556 848 07
Julia.Hartmann@ottobock.de
 

 



Ende der Insiderinformation

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Deutschland
Telefon: +49 5527 848 - 0
E-Mail: info@ottobock.com
Internet: https://corporate.ottobock.com
ISIN: DE000BCK2223
WKN: BCK222
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse
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