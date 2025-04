EQS-Adhoc: PALFINGER AG: Start der konkreten Evaluierung für einen Verkauf eigener Aktien durch beschleunigtes Privat-Platzierungsverfahren

EQS-Ad-hoc: Palfinger AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PALFINGER AG: Start der konkreten Evaluierung für einen Verkauf eigener Aktien durch beschleunigtes Privat-Platzierungsverfahren



01.04.2025 / 18:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung PALFINGER AG: Start der konkreten Evaluierung für einen Verkauf eigener Aktien durch beschleunigtes Privat-Platzierungsverfahren



Bergheim, am 1.4.2025



Auf Grundlage der aufrechten Verkaufs- und Verwendungsermächtigung für eigene Aktien vom 7. April 2021 und der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Erneuerung dieser Ermächtigung in der kommenden 37. ordentlichen Hauptversammlung der PALFINGER AG (FN 33393 h) beschloss der Vorstand heute, die konkrete Evaluierung für einen möglichen Verkauf eigener Aktien durch ein beschleunigtes Privat-Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) bestehender Aktionäre zu starten.



Die Gesellschaft plant, auf dieser Basis in Entsprechung gesetzlicher Vorgaben im April 2025 einen Bericht über den Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) in Zusammenhang mit der möglichen Veräußerung eigener Aktien über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem sowie auf ihrer im Firmenbuch eingetragenen Website zu veröffentlichen.



Die tatsächliche Durchführung einer allfälligen Transaktion sowie deren genauer Zeitpunkt, das konkrete Volumen der zu veräußernden eigenen Aktien und die Bedingungen hängen insbesondere von einem attraktiven Kapitalmarktumfeld, der Kursentwicklung der



Ein Verkaufserlös aus einer allfälligen Transaktion könnte unter anderem zum Ausbau von Servicestrukturen und zur Nutzung von Wachstumschancen insbesondere in Nordamerika eingesetzt werden.



+++



ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweit flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerk stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,36 Mrd. EUR.



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |



Bergheim, am 1.4.2025Auf Grundlage der aufrechten Verkaufs- und Verwendungsermächtigung für eigene Aktien vom 7. April 2021 und der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Erneuerung dieser Ermächtigung in der kommenden 37. ordentlichen Hauptversammlung der PALFINGER AG (FN 33393 h) beschloss der Vorstand heute, die konkrete Evaluierung für einen möglichen Verkauf eigener Aktien durch ein beschleunigtes Privat-Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) bestehender Aktionäre zu starten.Die Gesellschaft plant, auf dieser Basis in Entsprechung gesetzlicher Vorgaben im April 2025 einen Bericht über den Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) in Zusammenhang mit der möglichen Veräußerung eigener Aktien über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem sowie auf ihrer im Firmenbuch eingetragenen Website zu veröffentlichen.Die tatsächliche Durchführung einer allfälligen Transaktion sowie deren genauer Zeitpunkt, das konkrete Volumen der zu veräußernden eigenen Aktien und die Bedingungen hängen insbesondere von einem attraktiven Kapitalmarktumfeld, der Kursentwicklung der Aktie der PALFINGER AG an der Wiener Börse, dem Kaufinteresse potenzieller Investoren sowie von der Zustimmung des Aufsichtsrates der PALFINGER AG ab, welche frühestens nach Ablauf von zwei Wochen ab Veröffentlichung des vorgenannten Berichts erteilt werden darf. Die PALFINGER AG hält derzeit 2.826.516 Stück eigene Aktien.Ein Verkaufserlös aus einer allfälligen Transaktion könnte unter anderem zum Ausbau von Servicestrukturen und zur Nutzung von Wachstumschancen insbesondere in Nordamerika eingesetzt werden.+++Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweit flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerk stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,36 Mrd. EUR.Rückfragehinweis:Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AGT +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin erwähnten Aktien in irgendeiner Rechtsordnung, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, dar. Dieses Dokument wurde ausschließlich zum Zweck der Einhaltung zwingender Rechtsvorschriften erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung unzulässig ist, und alle Empfänger werden gebeten, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Eine allfällige Veräußerung der hierin genannten Aktien durch die Palfinger AG wird nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften erfolgen, einschließlich des Ablaufs der gesetzlichen Frist für den Ausschluss des Kaufrechts bestehender Aktionäre und der Einholung der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Zustimmungen. Im Fall der Durchführung einer allfälligen Transaktion werden die hierin erwähnten Aktien ausschließlich unter Inanspruchnahme von Ausnahmen von der Prospekt- und Registrierungspflicht in allen Rechtsordnungen, einschließlich der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika, angeboten oder verkauft werden.

01.04.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com