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EQS-Adhoc: paragon GmbH & Co. KGaA und zwei weitere Gesellschaften der paragon-Gruppe stellen Insolvenzanträge

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paragon GmbH & Co. KGaA
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EQS-Ad-hoc: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Insolvenz/Insolvenz
paragon GmbH & Co. KGaA und zwei weitere Gesellschaften der paragon-Gruppe stellen Insolvenzanträge

07.09.2026 / 11:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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paragon GmbH & Co. KGaA, Delbrück

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

paragon GmbH & Co. KGaA und zwei weitere Gesellschaften der paragon-Gruppe stellen Insolvenzanträge

Delbrück, 07. September 2026 – paragon [ISIN DE0005558696] hat heute beim Amtsgericht Paderborn Antrag auf Eröffnung von Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaften paragon GmbH & Co. KGaA, paragon electronic GmbH und paragon movasys GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.

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Die Stellung der Insolvenzanträge wurde unvermeidlich, nachdem ein Investor trotz Nachfristsetzung seinen vertraglichen Pflichten zur Auszahlung von Darlehen in zweistelliger Millionenhöhe nicht nachgekommen ist. Aufgrund des endgültigen Scheiterns der Transaktion kann paragon nicht sämtliche fälligen Verbindlichkeiten begleichen.

Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der paragon-Gruppe fortgeführt wird.

paragon GmbH & Co. KGaA

Delbrück

Die Geschäftsführung

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Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Ansprechpartner Kapitalmarkt

paragon GmbH & Co. KGaA

Klaus Dieter Frers

E-Mail: investor@paragon.ag



Ende der Insiderinformation

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA
Bösendamm 11
33129 Delbrück
Deutschland
Telefon: +49 (0)5250 9762 - 0
Fax: +49 (0)5250 9762 - 102
E-Mail: investor@paragon.ag
Internet: www.paragon.ag
ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86,
WKN: 555869, A2GSB8,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299003KK8544RT71R38
EQS News ID: 2394900

 
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2394900  07.09.2026 CET/CEST

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