EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG: Bezugsangebot erfolgreich abgeschlossen, verbleibende Aktien können über Privatplatzierung gezeichnet werden
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EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Pentixapharm Holding AG: Bezugsangebot erfolgreich abgeschlossen, verbleibende Aktien können über Privatplatzierung gezeichnet werden
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR
Berlin, 22. Juli 2026 – Die Pentixapharm Holding AG hat das im Rahmen ihrer am 1. Juli 2026 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung durchgeführte Bezugsangebot abgeschlossen. Dabei wurden Bezugsrechte für die Ausgabe von 9.096.771 neuen Aktien ausgeübt, einschließlich der den Aktionären angebotenen Möglichkeit zum Erwerb weiterer neuer Aktien im Wege des sog. Überbezugs. Dies entspricht einem Anteil von 82,5% am geplanten Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung.
Allein aufgrund des Bezugsangebots (einschließlich des sog. Überbezugs) fließt der Gesellschaft damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 16,8 Mio. zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere zur Finanzierung wesentlicher Schritte der PANDA Phase-3-Studie sowie der weiteren Unternehmensentwicklung und der Expansion im US-Markt zu verwenden. Dies verschafft der Gesellschaft nach Einschätzung des Vorstands eine gute Ausgangsposition für die intensivierte Prüfung von Partnerschafts- und Auslizenzierungsoptionen, insbesondere in den USA.
Die von den angebotenen neuen Aktien 1.923.441 verbleibenden, nicht bezogenen Aktien werden Institutionellen Investoren bis zum 28. Juli 2026 im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zum Platzierungspreis in Höhe des Bezugspreises von EUR 1,85 je neuer Aktie angeboten.
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Neben der Finanzierung der PANDA-Studie soll ein Teil des Nettoemissionserlöses für die weitere Unternehmensentwicklung und die Expansion im US-Markt sowie zur weiteren Vorbereitung der klinischen Entwicklung und zur Stärkung der Herstellungs- und Lieferinfrastruktur verwendet werden. Damit soll die späte klinische Entwicklung der Programme der Gesellschaft unterstützt und die Grundlage für eine mögliche künftige Kommerzialisierung weiter ausgebaut werden.
22. Juli 2026
Pentixapharm Holding AG, Berlin
Der Vorstand
Kontakt: ir@pentixapharm.com
Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich nach Maßgabe des veröffentlichten Bezugsangebots und des Anhang-IX-Dokuments. Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre.
Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von U.S.-Personen weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Securities Act erfolgt oder eine Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act vorliegt. Ein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.
Ende der Insiderinformation
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@pentixapharm.com
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|ISIN:
|DE000A40AEG0
|WKN:
|A40AEG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912005VBOVXNDXEQZ36
|EQS News ID:
|2369974
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2369974 22.07.2026 CET/CEST
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