EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG: Ergebnisprognose 2026 angehoben; Aufnahme des ersten Patienten in PANDA Phase-3-Studie nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet
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EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch
Pentixapharm Holding AG: Ergebnisprognose 2026 angehoben; Aufnahme des ersten Patienten in PANDA Phase-3-Studie nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet
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Berlin, 19. Oktober 2026 – Der Vorstand der Pentixapharm Holding AG (ISIN DE000A40AEG0) hat heute auf Grundlage einer aktualisierten Unternehmensplanung die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Der Vorstand erwartet nunmehr aufgrund des derzeitigen Standes der Planung einen Periodenfehlbetrag für das Gesamtjahr 2026 von rund EUR 13 Mio. Bisher wurde ein Periodenfehlbetrag von rund EUR 21,6 Mio. erwartet.
Die Verbesserung um rund EUR 8,6 Mio. resultiert aus mehreren zusammenfallenden Umständen, insbesondere Kostenverschiebungen und -reduktionen sowie Änderungen bei den Abschreibungen.
Im Bereich der Reduzierung der zahlungswirksamen Aufwendungen im Geschäftsjahr 2026 sind folgende Effekte hervorzuheben:
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Die Aufnahme des ersten Patienten in die PANDA Phase-3-Studie wird nunmehr für das erste Quartal 2027 erwartet (bisher: zweites Halbjahr 2026). Die Gesellschaft erwartet derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf den weiteren Zeitplan der Studie.
Die geringeren Aufwendungen führen im Geschäftsjahr 2026 auch zu geringeren Zahlungsabflüssen. Die Einschätzung der Gesellschaft, dass die verfügbaren Finanzmittel den Geschäftsbetrieb bis in das Jahr 2028 hinein finanzieren, bleibt unverändert.
Hinzu kommt als nicht zahlungswirksamer Effekt der Wegfall von rund EUR 3,7 Mio., im Wesentlichen getrieben durch den Wegfall planmäßiger Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, den die Gesellschaft aufgrund der Feststellungen der Bafin vom 2. Oktober 2026 im Konzernabschluss 2026 sowie bereits in der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 umsetzt.
19. Oktober 2026
Pentixapharm Holding AG, Berlin
Der Vorstand
Kontakt: ir@pentixapharm.com
Ende der Insiderinformation
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@pentixapharm.com
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|ISIN:
|DE000A40AEG0
|WKN:
|A40AEG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912005VBOVXNDXEQZ36
|EQS News ID:
|2418374
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2418374 19.10.2026 CET/CEST
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