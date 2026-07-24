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EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG schließt Bezugsangebot mit Privatplatzierung bereits heute mit deutlicher Überzeichnung ab und erzielt einen Bruttoerlös von rund EUR 20,4 Millionen

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Pentixapharm Holding AG Unitary
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EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Pentixapharm Holding AG schließt Bezugsangebot mit Privatplatzierung bereits heute mit deutlicher Überzeichnung ab und erzielt einen Bruttoerlös von rund EUR 20,4 Millionen

27.07.2026 / 20:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pentixapharm Holding AG schließt Bezugsangebot mit Privatplatzierung bereits heute mit deutlicher Überzeichnung ab und erzielt einen Bruttoerlös von rund EUR 20,4 Millionen

Die Pentixapharm Holding AG hat die am 1. Juli 2026 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die im Anschluss an das Bezugsangebot durchgeführte Privatplatzierung war deutlich überzeichnet, sodass alle 11.020.221 neuen Aktien bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren platziert werden konnten.

Das Grundkapital wird sich nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung entsprechend auf EUR 35.815.689 erhöhen. Die Gesellschaft wird Bruttoemissionserlöse von rund EUR 20,4 Millionen erhalten. Nach Abzug geschätzter Transaktionskosten ergeben sich daraus Nettoemissionserlöse von rund EUR 19,65 Millionen.

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Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse insbesondere zur Finanzierung zentraler Schritte der PANDA-Phase-3-Studie sowie der weiteren Unternehmensentwicklung und Expansion in den US-Markt zu verwenden. Ein weiterer Teil der Nettoemissionserlöse wird für die fortgesetzte Vorbereitung klinischer Entwicklungsaktivitäten sowie zur Stärkung der Fertigungs- und Versorgungsinfrastruktur des Unternehmens verwendet. Dies soll die klinische Entwicklung in der Spätphase der Unternehmensprogramme unterstützen und die Grundlage für eine mögliche künftige Kommerzialisierung weiter ausbauen. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Erlöse zur Weiterentwicklung ihrer CXCR4-basierten Theranostik-Plattform einzusetzen, einschließlich PentixaTher in hämatologisch-onkologischen Indikationen. Schließlich sollen die Erlöse zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und das Geschäftskapital über das erste Quartal 2027 hinaus verwendet werden.

27. Juli 2026
Pentixapharm Holding AG, Berlin
Der Vorstand

 



Ende der Insiderinformation

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@pentixapharm.com
Internet: https://www.pentixapharm.com/
ISIN: DE000A40AEG0
WKN: A40AEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912005VBOVXNDXEQZ36
EQS News ID: 2372300

 
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2372300  27.07.2026 CET/CEST

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23.07.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG
26.06.26 Pentixapharm Kaufen BankM AG