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EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Emission einer Wandelschuldverschreibung 2026/2030 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000

23.04.26 13:41 Uhr
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EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung
pferdewetten.de AG: Emission einer Wandelschuldverschreibung 2026/2030 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000

23.04.2026 / 13:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de: Emission einer Wandelschuldverschreibung 2026/2030 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000

 

Düsseldorf, 23. April 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) haben unter teilweiser Ausnutzung der Hauptversammlungsermächtigung vom 15. August 2025 beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000,00 eingeteilt in bis zu 6.600 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 zu begeben.

 

Im Juni 2025 hat die Gesellschaft bereits angekündigt, die Begebung einer neuen Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Mio. gegen Sacheinlage von Forderungen gegen die Gesellschaft aus bestehenden Finanzverbindlichkeiten zu planen.

 

Nunmehr sollen bis zu 5.482 der neuen Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage ausgegeben werden und weitere bis zu 1.113 Schuldverschreibungen gegen Bareinlage, unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre.

 

Die Bedingungen der neuen Anleihe entsprechen im Wesentlichen den geänderten Bedingungen der Anleihe 2023 und der Anleihe 2024, mit denen die neue Anleihe zu einer einheitlichen Anleihe zusammengefasst werden soll.

 

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag



Ende der Insiderinformation

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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