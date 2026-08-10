EQS-Adhoc: PNE AG informiert zu laufendem Verkaufsprozess
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EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
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Ad Hoc-Meldung
Cuxhaven, 10. August 2026 – Angesichts aktueller Medienberichte stellt die PNE AG in Bezug auf den von ihr initiierten, strukturierten Prozess der Investorensuche für den Erwerb von bis zu 100 Prozent ihrer Aktien klar, dass das erhaltene Marktinteresse darauf hindeutet, dass die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen.
Vor diesem Hintergrund ist aktuell unsicher, ob es zu einer Transaktion kommen wird und wie deren Bedingungen aussehen würden. Die PNE AG wird den Markt über relevante weitere Entwicklungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben informieren.
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Kontakt:
PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com
Ende der Insiderinformation
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PNE AG
|Peter-Henlein-Straße 2-4
|27472 Cuxhaven
|Deutschland
|Telefon:
|04721 / 718 - 06
|Fax:
|04721 / 718 - 200
|E-Mail:
|info@pnegroup.com
|Internet:
|https://www.pnegroup.com
|ISIN:
|DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
|WKN:
|A0JBPG, A30VJW
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200KEHI6OQSGGN373
|EQS News ID:
|2380314
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2380314 10.08.2026 CET/CEST
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Aktuelle PNE Aktie News
PNE Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PNE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|21.05.26
|PNE Kaufen
|First Berlin Equity Research GmbH
|19.05.26
|PNE Kaufen
|SMC Research
|19.05.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|PNE Kaufen
|First Berlin Equity Research GmbH