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EQS-Adhoc: PNE passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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PNE AG
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Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
PNE passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

13.10.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad Hoc-Meldung

PNE passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Cuxhaven, 13. Oktober 2026 – Der PNE-Konzern erwartet nach aktualisierter Planung für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr ein EBITDA im Konzern zwischen 60 Mio. Euro und 75 Mio. Euro und ein EBITDA normalised zwischen 65 Mio. Euro und  80 Mio. Euro; nach der zuletzt veröffentlichten Guidance ging der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 noch von einem EBITDA im Konzern von 90 Mio. Euro bis 120 Mio. Euro und einem EBITDA normalised von 110 Mio. Euro bis 140 Mio. Euro aus.

Vor dem Hintergrund eines insgesamt schwierigen Branchenumfelds hat die Gesellschaft ihre bisherigen Einschätzungen zu den erwarteten Veräußerungszeitpunkten vor allem von Windparkprojekten neu bewertet. Sie rechnet nun damit, dass die ursprünglich angestrebten Ergebnisbeiträge teilweise nicht mehr im Geschäftsjahr 2026 sondern erst 2027 realisiert werden können. Gleichzeitig hat sich die Gesellschaft entschieden, einige der in Betrieb befindlichen Windparks, die ursprünglich zum Verkauf geplant waren, im Eigenbestand zu halten.

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Kontakt:

PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com


Ende der Insiderinformation

13.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3, DE000A460J75
WKN: A0JBPG, A30VJW, A460J7
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KEHI6OQSGGN373
EQS News ID: 2415196

 
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2415196  13.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
19.08.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
18.08.26 PNE Kaufen SMC Research
14.08.26 PNE Buy Warburg Research
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
21.05.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH

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