EQS-Adhoc: POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: POB AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
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POB AG bestätigt EBITDA-Prognose und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Angesichts der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten setzt die Gesellschaft verstärkt auf Profitabilität statt Umsatzvolumen. Dies gilt insbesondere für die Tochtergesellschaft Performance One GmbH, die sich im aktuellen konjunkturellen Umfeld noch stärker auf margenstarke Projekte und eine ertragsorientierte Geschäftsentwicklung ausrichtet.
Neben dem verbesserten Projektmix tragen bereits realisierte Kosteneinsparungen sowie Effizienzsteigerungen durch den verstärkten Einsatz von KI in operativen Prozessen dazu bei, die Ergebniseffekte der rückläufigen Erlöse zu kompensieren.
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Mitteilende Person:
Ende der Insiderinformation
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|POB AG
|S6, 35
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621/58679490
|Internet:
|https://pob.ag/
|ISIN:
|DE000A12UMB1, DE000A46ZZB0
|WKN:
|A12UMB, A46ZZB
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200D52H4LDIJVCZ45
|EQS News ID:
|2427654
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427654 03.11.2026 CET/CEST
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