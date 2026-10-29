EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE erwartet leichten Rückgang des organischen Umsatzes, bekräftigt aber EBITDA-Wachstumsausblick
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EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
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Unterföhring, 29. Oktober 2026. Vor dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und des privaten Konsums, der hinter der von den Wirtschaftsforschungsinstituten erwarteten Dynamik zurückbleibt, hat der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE seine Erwartung für den Konzernumsatz auf organischer Basis angepasst. Der Konzern rechnet nun auf Jahressicht mit einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes auf organischer Basis, nachdem er bisher von einem leichten Wachstum ausgegangen war (2025 bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen: 3.381 Mio Euro).
Mit einer nachhaltig schlanken Kostenstruktur und einem disziplinierten Cash Management erwartet ProSiebenSat.1, den zuvor genannten Rückgang der organischen Umsatzerlöse auszugleichen und damit die Grundlage für weiteres profitables Wachstum zu legen. Daher bestätigt der Konzern seinen Ausblick für alle anderen bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2026: ProSiebenSat.1 rechnet beim EBITDA mit einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2025: 241 Mio Euro), während für den Konzernumsatz ein moderater Rückgang erwartet wird (2025: 3.675 Mio Euro). Zudem erwartet der Konzern zum Jahresende 2026 eine stabile Entwicklung der Netto-Finanzverschuldung (2025: 1.343 Mio Euro) und strebt für den Verschuldungsgrad weiterhin eine Bandbreite von 3,0x bis 3,5x an (2025: 3,3x).
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