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EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE erwartet leichten Rückgang des organischen Umsatzes, bekräftigt aber EBITDA-Wachstumsausblick

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ProSiebenSat.1 Media SE
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EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
ProSiebenSat.1 Media SE erwartet leichten Rückgang des organischen Umsatzes, bekräftigt aber EBITDA-Wachstumsausblick

29.10.2026 / 19:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Unterföhring, 29. Oktober 2026. Vor dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und des privaten Konsums, der hinter der von den Wirtschaftsforschungsinstituten erwarteten Dynamik zurückbleibt, hat der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE seine Erwartung für den Konzernumsatz auf organischer Basis angepasst. Der Konzern rechnet nun auf Jahressicht mit einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes auf organischer Basis, nachdem er bisher von einem leichten Wachstum ausgegangen war (2025 bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen: 3.381 Mio Euro).

Mit einer nachhaltig schlanken Kostenstruktur und einem disziplinierten Cash Management erwartet ProSiebenSat.1, den zuvor genannten Rückgang der organischen Umsatzerlöse auszugleichen und damit die Grundlage für weiteres profitables Wachstum zu legen. Daher bestätigt der Konzern seinen Ausblick für alle anderen bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2026: ProSiebenSat.1 rechnet beim EBITDA mit einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2025: 241 Mio Euro), während für den Konzernumsatz ein moderater Rückgang erwartet wird (2025: 3.675 Mio Euro). Zudem erwartet der Konzern zum Jahresende 2026 eine stabile Entwicklung der Netto-Finanzverschuldung (2025: 1.343 Mio Euro) und strebt für den Verschuldungsgrad weiterhin eine Bandbreite von 3,0x bis 3,5x an (2025: 3,3x).
Kontakt:
Stefanie Rupp-Menedetter
Chief Communications Officer

ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring
Tel. +49 89 950 725 98
Mobil +49 17 283 527 03

Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com


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29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9507-2598
Fax: +49 (0)89 9507-92598
E-Mail: Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com
Internet: www.prosiebensat1.com
ISIN: DE000PSM7770
WKN: 777117
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
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EQS News ID: 2424942

 
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Datum Rating Analyst
11.08.26 ProSiebenSat1 Media SE Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat1 Media SE Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 ProSiebenSat1 Media SE Underperform Bernstein Research

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