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EQS-Adhoc: PSI Software SE: Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Eigenmittelzufluss von 29 Millionen Euro

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EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
PSI Software SE: Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Eigenmittelzufluss von 29 Millionen Euro

15.07.2026 / 09:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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PSI Software SE: Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Eigenmittelzufluss von 29 Millionen Euro

Berlin, 15. Juli 2026 – Der Vorstand der PSI Software SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 644.444 neue Aktien der PSI zu einem Ausgabepreis von je 45,00 Euro ausgegeben. Insgesamt fließen der PSI somit frische Eigenmittel von rund 29 Millionen Euro zu. Dadurch wird die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft spürbar gestärkt und ein Teil der von Warburg Pincus zugesagten Refinanzierung umgesetzt. Die Kapitalerhöhung wurde vollständig von der Zest BidCo GmbH gezeichnet, der Bietergesellschaft des freiwilligen Übernahmeangebots von Warburg Pincus, dessen Vollzug ebenfalls für heute zu erwarten ist. Der Ausgabepreis je Aktie entspricht dem Angebotspreis aus dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Das Grundkapital der Gesellschaft steigt mit der Kapitalerhöhung um 1.649.776,64 Euro auf 41.835.033,60 Euro. Bislang hatte sich Warburg Pincus eine Beteiligung von 82,3 Prozent an der PSI gesichert; diese Beteiligung erhöht sich durch Teilnahme an der Kapitalerhöhung auf rund 83 Prozent des Grundkapitals.

Kontakt:

PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: KPierschke@psi.de



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15.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 2801-0
Fax: +49 (0)30 2801-1000
E-Mail: ir@psi.de
Internet: www.psi.de
ISIN: DE000A0Z1JH9
WKN: A0Z1JH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37
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