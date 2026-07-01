EQS-Adhoc: PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
Werbung
PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage
Ende der Insiderinformation
08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-Mail:
|ir@psi.de
|Internet:
|www.psi.de
|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2362992
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2362992 08.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf PSI Software
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PSI Software
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle PSI Software Aktie News
PSI Software Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PSI Software nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.25
|PSI Software Halten
|GSC Research GmbH
|06.08.25
|PSI Software Kaufen
|GSC Research GmbH
|12.05.25
|PSI Software Kaufen
|GSC Research GmbH
|09.04.25
|PSI Software Kaufen
|GSC Research GmbH
|18.11.24
|PSI Software Kaufen
|GSC Research GmbH