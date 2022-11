EQS-Adhoc: PUMA SE: PUMA bereitet sich auf das nächste Unternehmenskapitel vor und ernennt Arne Freundt zum Vorsitzenden des Vorstands

EQS-Ad-hoc: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung PUMA SE (ISIN: DE00069696303 WKN: 696960) PUMA WAY 1, D-91074 Herzogenaurach PUMA bereitet sich auf das nächste Unternehmenskapitel vor und ernennt Arne Freundt zum Vorsitzenden des Vorstands Herzogenaurach, 4. November 2022 Der Aufsichtsrat der PUMA SE hat heute Arne Freundt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Vorstandsvorsitzenden und CEO der Gesellschaft bestellt. Er erhält einen Vertrag für vier Jahre, der ab dem 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Arne Freundt ist seit über zehn Jahren für PUMA tätig und gehört seit Juni 2021 dem Vorstand als Chief Commercial Officer an. Das Mandat von Bjørn Gulden endet am 31. Dezember 2022. Pressekontakt: Kerstin Neuber Senior Head of Corporate Communications - PUMA SE - +49 9132 81 2984 - kerstin.neuber@puma.com Investor Relations: Gottfried Hoppe Head of Investor Relations & Finance Strategy - PUMA SE - +49 9132 81 3157 investor-relations@puma.com Hinweise an die Redaktionen:

Die Finanzberichte finden Sie online auf https://about.puma.com/

PUMA PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 14.300 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

