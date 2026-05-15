EQS-Adhoc: PWO AG: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

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PWO AG: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden



18.05.2026 / 11:34 CET/CEST

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PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

Oberkirch, 18. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der PWO AG hat heute einstimmig beschlossen, Carlo Lazzarini mit Wirkung zum 1. Januar 2027 erneut für die Dauer von 5 Jahren zum Mitglied des Vorstands der PWO AG zu bestellen und ihn in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzenden zu bestätigen.

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