EQS-Adhoc: PWO AG: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden
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EQS-Ad-hoc: PWO AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
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PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden
Oberkirch, 18. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der PWO AG hat heute einstimmig beschlossen, Carlo Lazzarini mit Wirkung zum 1. Januar 2027 erneut für die Dauer von 5 Jahren zum Mitglied des Vorstands der PWO AG zu bestellen und ihn in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzenden zu bestätigen.
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2328966 18.05.2026 CET/CEST
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