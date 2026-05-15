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EQS-Adhoc: PWO AG: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

18.05.26 11:34 Uhr
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EQS-Ad-hoc: PWO AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
PWO AG: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

18.05.2026 / 11:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

Oberkirch, 18. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der PWO AG hat heute einstimmig beschlossen, Carlo Lazzarini mit Wirkung zum 1. Januar 2027 erneut für die Dauer von 5 Jahren zum Mitglied des Vorstands der PWO AG zu bestellen und ihn in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzenden zu bestätigen.

PWO AG
Der Vorstand

 

Kontakt:
Lukas Daucher
Investor Relations & Corporate Communications
T. +49 7802 84 - 282
M. ir@pwo-group.com

 

PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
pwo-group.com

 



Ende der Insiderinformation

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
Deutschland
Telefon: +49 (0)7802 84-844
Fax: +49 (0)7802 84-789
E-Mail: ir@pwo-group.com
Internet: www.pwo-group.com
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2328966

 
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