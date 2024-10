EQS-Adhoc: Pyrum Innovations AG führt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtausschluss durch

EQS-Ad-hoc: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Pyrum Innovations AG führt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtausschluss durch



22.10.2024 / 13:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum Innovations AG führt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtausschluss durch

Dillingen/Saar, 22. Oktober 2024 – Der Vorstand der Pyrum Innovations AG (ISIN DE000A2G8ZX8, WKN A2G8ZX) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft das Volumen der am 21. Oktober 2024 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre festgelegt. Das Volumen beträgt 363.637 neue Aktien . Das Grundkapital der Gesellschaft wird damit von EUR 3.253.735,00 eingeteilt in 3.253.735 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 durch Ausgabe von 363.637 auf den Namen lautende Stückaktien um EUR 363.637,00 auf EUR 3.617.372,00 erhöht. Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2024 ausgestattet.

Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer prospektbefreiten Privatplatzierung gezeichnet und bei institutionellen Investoren zu einem Platzierungspreis von EUR 27,50 je neuer Aktie platziert.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale sowie zum Handel an der Wertpapierbörse Oslo (Euronext Growth) in die Notierung einbezogen werden. Die Einbeziehung soll unmittelbar nach Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgen. Der Brutto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird sich auf rund EUR 10.000.017,50 belaufen. Die Gesellschaft plant, diesen Erlös für die Entwicklung des neuen Standortes in Perl-Besch, für Beteiligungen an Joint Ventures für neue Anlagen der Pyrum Innovations AG zu verwenden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.



Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net