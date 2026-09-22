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EQS-Adhoc: Pyrum Innovations AG: Pyrum Innovations AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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EQS-Ad-hoc: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr
Pyrum Innovations AG: Pyrum Innovations AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

22.09.2026 / 19:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Dillingen/Saar, 22. September 2026 – Die Pyrum Innovations AG (ISIN DE000A2G8ZX8,WKN A2G8ZX) („die Gesellschaft“) hat heute ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst.

Pyrum erwartet für das Gesamtjahr 2026 nunmehr einen Umsatz in einer Spanne von 4,2 Mio. € bis 5,3 Mio. € (bisher: 6,5 bis 9,5 Mio. Euro). Auf dieser Grundlage rechnet das Unternehmen zudem für das Gesamtjahr 2026 mit einem Konzern-EBIT in einer Bandbreite von rund
-10,0 Mio. € bis -12,5 Mio. € (bisher: -8,0 Mio. € bis -10,5 Mio. €). Unter Berücksichtigung der erwarteten Produkt- und Projektentwicklung im zweiten Halbjahr 2026 rechnet Pyrum für das Gesamtjahr 2026 nunmehr mit einer Gesamtleistung in einer Bandbreite von rund 11,0 Mio. € bis 14,0 Mio. € (bisher: 12,0 Mio. € bis 18,0 Mio. €)

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Ursache für die Prognoseanpassung ist die außerplanmäßige Entwicklung der Hochlaufphase der neuen Mahl- und Pelletieranlage, die nach den Umbaumaßnahmen wider Erwarten noch nicht ihr geplantes Zielniveau von 1.650 kg/h erreicht hat (aktuell: bis zu 1.250 kg/h). Ursache hierfür ist eine Einschränkung bei der Förderung des gemahlenen Materials aus den Silos in die nachgelagerten Prozessschritte. Der Lieferant der Mahl-und Pelletieranlage arbeitet an verschiedenen technischen Lösungsansätzen, um die Einschränkungen schnellstmöglich zu beheben und seine vertraglichen Pflichten gegenüber Pyrum zu erfüllen.

Der Halbjahreskonzernabschluss der Pyrum Innovations AG wird am Mittwoch, den 23. September 2026 veröffentlicht.

 

Kontakt

iron AG Frederic Hilke, Jonas Schneider

Tel: +49 221 9140 9737

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E-Mail: pyrum@ir-on.com

 

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8 66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

 



Ende der Insiderinformation

22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen/Saar
Deutschland
Telefon: +49 6831 959 480
E-Mail: contact@pyrum.net
Internet: www.pyrum.net
ISIN: DE000A2G8ZX8
WKN: A2G8ZX
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Tradegate BSX
LEI Code: 39120067WWD5WF229E72
EQS News ID: 2403484

 
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2403484  22.09.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
20.08.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
03.07.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
18.05.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
01.04.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
15.01.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research

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