EQS-Adhoc: q.beyond AG erzielt im dritten Quartal 2026 ein EBITDA unter Vorjahr und senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

q.beyond AG erzielt im dritten Quartal 2026 ein EBITDA unter Vorjahr und senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2026



21.10.2026 / 11:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond AG erzielt im dritten Quartal 2026 ein EBITDA unter Vorjahr und senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Köln, 21. Oktober 2026. Die q.beyond AG hat im dritten Quartal 2026 nach vorläufigen Berechnungen ein EBITDA* von -4,8 Mio. € (Q3 2025: 3,0 Mio. €) erzielt. Das Ergebnis ist belastet durch Rückstellungen in Höhe von 4,3 Mio. €, die im dritten Quartal für die im August 2026 angekündigte beschleunigte KI-Transformation gebildet wurden. Bereinigt um diese Einmalaufwendungen beläuft sich das EBITDA im dritten Quartal 2026 auf -0,5 Mio. €. Der vorläufige Umsatz im dritten Quartal 2026 liegt mit 43,2 Mio. € auf Vorjahresniveau (Q3 2025: 43,6 Mio. €).

Der Vorstand der q.beyond AG hat auf der Basis aktualisierter Hochrechnungen daher heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Die Gesellschaft erwartet nunmehr ein EBITDA von -4 bis -2 Mio. € (bisher: 3 bis 7 Mio. €). Für den Umsatz werden 174 bis 178 Mio. € (bisher: 176 bis 180 Mio. €) erwartet.

Werbung

Ausschlaggebend für die Anpassung der Prognose sind im Wesentlichen einmalig gestiegene Lizenzkosten und Mehraufwendungen für interne Digitalisierungsprojekte, darunter Kosten für den Einsatz von KI-Lösungen. Darüber hinaus verschieben sich Projekte aus der Vertriebspipeline zeitlich und werden daher im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr ergebniswirksam.

Im Rahmen der beschleunigten KI-Transformation senkt das Unternehmen derzeit seine Kostenbasis; ab 2027 wird die beschleunigte KI-Transformation zu jährlichen Einsparungen von rund 7 Mio. € führen. Zugleich wird der deutlich gestiegene Auftragseingang den Umsatz im kommenden Jahr stärken: Im dritten Quartal 2026 erreichte der Auftragseingang mit 49,7 Mio. € nahezu das Niveau des gesamten ersten Halbjahres 2026 (51,9 Mio. €). Vor diesem Hintergrund erwartet q.beyond ab dem kommenden Jahr eine deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA und bestätigt die Rückkehr zu einem positiven Konzernergebnis und einem positiven Free Cashflow*.

Die q.beyond AG wird die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 am 9. November 2026 veröffentlichen.

Werbung

* Für die Definitionen der verwendeten Kennzahlen wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 des q.beyond-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.

Erläuterungen:

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte „forward-looking statements“). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.



Über das Unternehmen:

q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de