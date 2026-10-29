EQS-Adhoc: q.beyond passt vorläufiges EBITDA für Q3 2026 an – Prognose 2026 bleibt unverändert
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EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
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q.beyond passt vorläufiges EBITDA für Q3 2026 an – Prognose 2026 bleibt unverändert
Köln, 29. Oktober 2026. Im Rahmen der finalen Abstimmung des Quartalberichts für das dritte Quartal 2026 hat sich ein um 2,2 Mio. € höherer Rückstellungsbedarf für das dritte Quartal 2026 ergeben als bislang angenommen. Eine für das vierte Quartal 2026 geplante Rückstellung für variable Vergütungen von Mitarbeitern muss aufgrund aktueller Erkenntnisse bereits im dritten Quartal 2026 gebildet werden. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der q.beyond AG die Berechnungen zum EBITDA des dritten Quartals 2026 korrigiert.
Danach beträgt das im dritten Quartal erzielte vorläufige EBITDA* nun gerundet -7,1 Mio. €. Zuvor war die Gesellschaft - wie am 21. Oktober 2026 kommuniziert - von einem vorläufigen EBITDA im dritten Quartal 2026 von -4,8 Mio. € ausgegangen.
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Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.
Die q.beyond AG wird die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 am 9. November 2026 veröffentlichen.
* Für die Definition der verwendeten Kennzahl wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 des q.beyond-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.
Ende der Insiderinformation
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