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EQS-Adhoc: q.beyond passt vorläufiges EBITDA für Q3 2026 an – Prognose 2026 bleibt unverändert

Werte in diesem Artikel
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q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
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EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
q.beyond passt vorläufiges EBITDA für Q3 2026 an – Prognose 2026 bleibt unverändert

29.10.2026 / 12:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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q.beyond passt vorläufiges EBITDA für Q3 2026 an – Prognose 2026 bleibt unverändert

Köln, 29. Oktober 2026. Im Rahmen der finalen Abstimmung des Quartalberichts für das dritte Quartal 2026 hat sich ein um 2,2 Mio. € höherer Rückstellungsbedarf für das dritte Quartal 2026 ergeben als bislang angenommen. Eine für das vierte Quartal 2026 geplante Rückstellung für variable Vergütungen von Mitarbeitern muss aufgrund aktueller Erkenntnisse bereits im dritten Quartal 2026 gebildet werden. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der q.beyond AG die Berechnungen zum EBITDA des dritten Quartals 2026 korrigiert.

Danach beträgt das im dritten Quartal erzielte vorläufige EBITDA* nun gerundet -7,1 Mio. €. Zuvor war die Gesellschaft - wie am 21. Oktober 2026 kommuniziert - von einem vorläufigen EBITDA im dritten Quartal 2026 von -4,8 Mio. € ausgegangen.

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Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.

Die q.beyond AG wird die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 am 9. November 2026 veröffentlichen.

* Für die Definition der verwendeten Kennzahl wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 des q.beyond-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.
Erläuterungen:
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte „forward-looking statements“). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.

Über das Unternehmen:
q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen, eigenen zertifizierten KI-Rechenzentren, umfassender Expertise in den Bereichen Cloud und Security sowie geschäftskritischen Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien. Als AI Operating Partner integrieren, betreiben und optimieren wir Künstliche Intelligenz für unsere Kunden. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet technische Exzellenz mit Branchen-Know-how. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.

Kontakt:
q.beyond AG
Arne Thull
Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions
T +49 221 669-8724
invest@qbeyond.de
www.qbeyond.de

 



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29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: q.beyond AG
Richard-Byrd-Straße 4
50829 Köln
Deutschland
Telefon: +49-221-669-8724
Fax: +49-221-669-8009
E-Mail: invest@qbeyond.de
Internet: www.qbeyond.de
ISIN: DE000A41YDG0
WKN: A41YDG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12
EQS News ID: 2424624

 
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