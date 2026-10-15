EQS-Adhoc: RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.

15.10.26 13:43 Uhr

Die Liegenschaft umfasst ein rund 41.500 m² großes Grundstück mit rund 6.400 m² vermietbarer Fläche. Im Rahmen eines teilweisen Sale-and-Leaseback mietet der bisherige Eigentümer und Nutzer das Objekt für mindestens drei Jahre zurück. Die jährliche Nettokaltmiete beläuft sich auf rund EUR 551.000.

Hamburg, 15. Oktober 2026 – Die RC Industrie Immobilien SE (ISIN DE000A41EC29, WKN A41EC2) hat einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb eines Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde (Brandenburg) unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt EUR 2,375 Mio.

RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.

EQS-Ad-hoc: RC Industrie Immobilien SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio. 15.10.2026 / 13:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEVARIS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEVARIS

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung