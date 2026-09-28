EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

28.09.26 13:48 Uhr

Sevenum, die Niederlande, 28. September 2026. Redcare Pharmacy N.V. hat zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose 2026 angehoben. Grund dafür ist die anhaltend starke Umsatzdynamik im Rx-Geschäft in Deutschland.

Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an. 28.09.2026 / 13:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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