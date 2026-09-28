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EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

28.09.2026 / 13:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

Sevenum, die Niederlande, 28. September 2026. Redcare Pharmacy N.V. hat zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose 2026 angehoben. Grund dafür ist die anhaltend starke Umsatzdynamik im Rx-Geschäft in Deutschland.

Die Gesellschaft erwartet nun: 

  • Konzernumsatzwachstum von 16% to 18% (zuvor: 15% to 17%).
  • Non-Rx Umsatzwachstum von 10% to 12% (unverändert).
  • Rx-Umsätze in Deutschland zwischen EUR 730 und 760 Millionen, entsprechend einem Wachstum von 45% bis 51% (zuvor: EUR 680 bis 720 Millionen, Wachstum von 35% bis 43%).
  • Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0% (unverändert).
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Kontakt:

Irina Zhurba
Investor Relations Redcare Pharmacy


Ende der Insiderinformation

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JK6UXHY1YKZ082
EQS News ID: 2406332

 
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2406332  28.09.2026 CET/CEST

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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