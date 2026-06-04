EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy erhöht Prognose für 2026 nach stärker als erwarteter Geschäftsentwicklung im bisherigen Quartalsverlauf.
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EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
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Redcare Pharmacy erhöht Prognose für 2026 nach stärker als erwarteter Geschäftsentwicklung im bisherigen Quartalsverlauf.
Sevenum, die Niederlande, 15. Juni 2026. Redcare Pharmacy hat heute vorläufige Geschäftszahlen für die ersten beiden Monate des zweiten Quartals 2026 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung lag über den Erwartungen. Das Wachstum beschleunigte sich sowohl gegenüber dem ersten Quartal 2026 als auch im Verlauf des zweiten Quartals.
Vor diesem Hintergrund hebt Redcare Pharmacy die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Das Unternehmen erwartet nun:
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Ende der Insiderinformation
15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2346348
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2346348 15.06.2026 CET/CEST
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|KO
|Emittent
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