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EQS-Adhoc: REPLOID Group AG und PreZero planen eine gemeinsame Insekten-Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft

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EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Joint Venture
REPLOID Group AG und PreZero planen eine gemeinsame Insekten-Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft

16.07.2026 / 10:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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REPLOID Group AG und PreZero planen eine gemeinsame Insekten-Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft

Der Vorstand der REPLOID Group AG („REPLOID“) hat heute den Abschluss eines Joint Ventures mit der PreZero Stiftung & Co. KG („PreZero“) beschlossen und unterzeichnet die entsprechenden Verträge.

An der neuen Gesellschaft mit dem Namen „CIRCULAR ORGANICS REPLOID V+V GMBH & CO. KG“ wird PreZero 51 Prozent und REPLOID 49 Prozent der Anteile halten. Der Vollzug des geplanten Joint Ventures steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

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Die gemeinsame Gesellschaft wird am Standort der Abfallwirtschaft Neckar-Odenwald (AWN) in Buchen, Deutschland, angesiedelt. Das Joint Venture wird lebende Larven der Schwarzen Soldatenfliege von beiden Partnern ankaufen, diese zu tiefgefrorenen Protein-Platten verarbeiten und den Vertrieb des Endprodukts verantworten. Dabei bringt jeder Partner seine spezifischen Stärken ein: PreZero übernimmt künftig die operative sowie administrative Betriebsführung der Gesellschaft, während REPLOID den Bereich Forschung und Entwicklung (R&D) steuert.

Alternative Proteine aus dem Upcycling organischer Reststoffe stellen einen zukunftsweisenden Wachstumsmarkt innerhalb der Kreislaufwirtschaft dar. Mit der Gründung bündeln die Partner ihre Expertise für dieses spezifische Segment. Beide Unternehmen agieren in ihrem jeweiligen Kerngeschäft weiterhin völlig unabhängig voneinander.

 

Wichtiger Hinweis 

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung dar und ist weder als Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG zu verstehen. 

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Ende der Insiderinformation

16.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstraße 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2366850

 
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