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EQS-Adhoc: Rheinmetall Aktiengesellschaft: Q2 übertrifft mit Rekordumsatzwachstum und Ergebnis deutlich die Markterwartung

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EQS-Ad-hoc: Rheinmetall Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Rheinmetall Aktiengesellschaft: Q2 übertrifft mit Rekordumsatzwachstum und Ergebnis deutlich die Markterwartung

29.07.2026 / 12:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Rheinmetall hatte bereits mit der Ad-Hoc Mitteilung vom 2. Juli 2026 mitgeteilt, dass das im Berichtszeitraum erwartete Umsatzwachstum von über 60% erreicht wird.
Nach vorläufigen Zahlen ist der Umsatz im zweiten Quartal auf rund 3,289 MrdEUR angestiegen, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Wachstum von rund 69% entspricht. Aufgrund dieser Umsatzsteigerung und der Verbesserung der operativen Leistung ist auch das operative Ergebnis deutlich angestiegen und liegt mit 562 MioEUR fast 20% über der Markterwartung von 469,9 MioEUR. Damit sind die operativen Kennzahlen deutlich übertroffen worden.
Alle Segmente haben zu dieser Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr beigetragen.
Der Rheinmetall Backlog ist im zweiten Quartal über die Grenze von 80 MrdEUR angestiegen, da ein Rheinmetall Nomination von 11,371 MrdEUR verbucht werden konnte. Dazu zählen der Vertrag für Loitering Munition mit der Bundeswehr und das im Rahmen von SAFE unterzeichnete Auftragspaket mit Rumänien.
Im zweiten Quartal wird ein deutlich negativer OFCF erwartet, da sich Anzahlungen verschoben haben. Die Vorbereitungen der Kapazitätsausweitungen sind unverändert vorangetrieben worden. Zudem wirkten sich gestiegene Kundenforderungen durch die hohe Umsatzlegung zum Quartalsende und der Vorratsaufbau für die Folgequartale negativ auf den OFCF aus.
Am 6. August 2026 wird Rheinmetall den Abschluss zum ersten Halbjahr im Detail vorstellen.

Kontakt:
Dr. Philipp von Brandenstein +49 (0) 211 473 4300, philipp.vonbrandenstein@rheinmetall.com


Ende der Insiderinformation

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rheinmetall Aktiengesellschaft
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 473-4300
Fax: +49 (0)211 473-4158
E-Mail: philipp.vonbrandenstein@rheinmetall.com
Internet: www.rheinmetall.com
ISIN: DE0007030009
WKN: 703000
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover
LEI Code: 5299001OU9CSE29O6S05
EQS News ID: 2373536

 
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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG