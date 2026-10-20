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EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: Vorstand beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

Werte in diesem Artikel
Aktien
RIXX Invest AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Liquiditätsprobleme
RIXX Invest AG: Vorstand beschließt Stellung eines Insolvenzantrags

20.10.2026 / 17:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Berlin, 20. Oktober 2026 – Der Vorstand der RIXX Invest AG hat heute beschlossen, beim Amtsgericht Charlottenburg die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit zu beantragen. Der Antrag wird heute eingereicht.
 
Die Gesellschaft kann ihre fälligen Verbindlichkeiten derzeit nicht begleichen, da sie auf ihr bei einer US-Bank bestehendes Guthaben bis auf Weiteres keinen Zugriff hat und eine kurzfristige alternative Finanzierung nicht gesichert ist. Zudem liegt der Gesellschaft eine Einschätzung der Geschäftsleitung ihrer US-Beteiligung (Rattlesnake Oil & Gas Company, LLC) vor, wonach das Ölfeld seit Juni 2026 keine Förderung mehr aufweist und ein Verkauf voraussichtlich nur deutlich unter dem Buchwert und nicht ohne Insolvenzverfahren der Tochtergesellschaft möglich sein wird. Der Vorstand geht daher von einem erheblichen Wertberichtigungsbedarf auf diese Beteiligung aus.
 
Die Gesellschaft wird über weitere wesentliche Entwicklungen informieren.
 


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20.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RIXX Invest AG
Kurfürstendamm 194
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 629319872
Fax: +49 30 629319873
E-Mail: info@rixx-invest.com
Internet: https://rixx-invest.com/
ISIN: DE000A3H2341
WKN: A3H234
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
LEI Code: 391200ZL10ZS1FK9I113
EQS News ID: 2418986

 
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