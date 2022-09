EQS-Adhoc: ROY Asset Holding SE: Neue Geschäftsführung

EQS-Ad-hoc: ROY Asset Holding SE / Schlagwort(e): Personalie

ROY Asset Holding SE: Neue Geschäftsführung



29.09.2022 / 20:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neue Geschäftsführung

Am 29. September 2022 hat Herr Surasak Lelalertsuphakun das Amt des CEO niedergelegt. Herr Siu Fung Siegfried Lee hat am 29. September 2022 das Amt als CEO übernommen. Er ist zugleich am 29. September 2022 von seinem Amt als CFO zurückgetreten

Herrn Ivan Wong hat am 29. September 2022 das Amt als CFO übernommen.

Herr Suriya Toaramrut hat am 29. September 2022 das Amt des Ko-Vorsitzenden des Verwaltungsrats übernommen. Herr Suriya Toaramrut ist zugleich am 29. September 2022 von seinem Amt als Chief Operating Officer (COO) zurückgetreten. Herrn Tsz Kan Chung hat am 29. September 2022 das Amt als COO übernommen.

Das neue Managementteam besteht nun aus Herrn Siu Fung Siegfried Lee (CEO), Herrn Ivan Wong (CFO) und Herrn Tsz Kan Chung (COO). Nachstehend finden Sie die biografischen Daten der Mitglieder der Geschäftsführung:

Siu Fung Siegfried Lee (64), der im Juli 2021 in die Geschäftsleitung eintrat, ist der ehemalige Vorsitzende und CEO des Unternehmens. Er hat einen Master-Abschluss für Keramikmaschinen von der South China University of Technology. Herr Lee ist seit 1993 als Unternehmer in Hongkong tätig und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Keramikgeschäft. Seit der Börsennotierung der ROY Asset Holding SE im April 2015 hat Herr Lee auch das Immobiliengeschäft der Gruppe in den Vereinigten Staaten erfolgreich geleitet.

Ivan Wong (55), der Ende September 2022 in die Geschäftsleitung eintrat, ist der CFO des Unternehmens und besitzt die britische Staatsangehörigkeit. Herr Wong schloss 1989 sein Studium an der Polytechnischen Universität Hongkong ab, begann seine Karriere bei Price Waterhouse und wurde 1994 bzw. 1995 Mitglied des ACCA und des ICSA. Herr Wong bekleidete in den 1990er und 2000er Jahren leitende Positionen in einer Reihe von börsennotierten Unternehmen in Hongkong, z. B. als CFO, Executive Director und Company Secretary. Vor seinem Eintritt in die Gruppe war Herr Wong Chief Executive Officer einer Wohltätigkeitsorganisation in Hongkong.

Tsz Kan Chung (45), der im September 2022 in die Geschäftsleitung eintrat, ist der COO des Unternehmens und besitzt die britische Staatsangehörigkeit. Tsz Kan Chung erwarb im Jahr 2000 einen Bachelor-Abschluss in Network Computing an der Monash University. Außerdem hat er einen MBA- und einen MSc-Abschluss in e-Commerce. Er begann seine Karriere bei New World Mobility im Jahr 2001. Im Jahr 2008 wechselte Herr Chung zum Hong Kong Trade Development Council (TDC). Vor seinem Eintritt in die Gruppe war Herr Chung Direktor des TDC-Büros in der Provinz Fujian und in Shenzhen, China.

Kontakt:Siegfried LeeAlexander Wiegand Str 863911 Klingenberg09372-131270