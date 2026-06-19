EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: RWE beschließt Durchführung einer Eigenkapitalmaßnahme im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

EQS-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

RWE Aktiengesellschaft: RWE beschließt Durchführung einer Eigenkapitalmaßnahme im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens



22.06.2026 / 17:57 CET/CEST

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Essen, 22. Juni 2026. Der Vorstand der RWE Aktiengesellschaft („RWE“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Eigenkapitalmaßnahme im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals beschlossen.

Insgesamt sollen bis zu 74.384.121 Aktien platziert werden. Dazu soll das Grundkapital von RWE unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 36.143.952 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, entsprechend 4,9 % des Grundkapitals, gegen Bareinlagen erhöht werden. Gleichzeitig sollen bis zu 38.240.169 eigene Aktien von RWE, entsprechend 5,1% des Grundkapitals, veräußert werden. Die neuen Aktien und die zu veräußernden eigenen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnanteilsberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen werden.

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Sämtliche Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung durch ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Ankerinvestoren Qatar Investment Authority (QIA) und Norges Bank Investment Management, eine Einheit der Norges Bank, haben bereits vorab erklärt, Aktien im Gesamtwert von rund EUR 1 Milliarde Euro erwerben zu wollen. Das entspricht rund 25 % des erwarteten Gesamtvolumens der Eigenkapitalmaßnahme

Der Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der anzubietenden Aktien werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens festgelegt und anschließend bekannt gegeben. Nach der Privatplatzierung wird RWE, vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen, einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, d.h. einer Verpflichtung in diesem Zeitraum unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen.

Die neuen Aktien sollen am 24. Juni 2026 prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt am Main und Düsseldorf sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE0007037129; WKN: 703712) miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien und der zu veräußernden eigenen Aktien ist für den 26. Juni 2026 vorgesehen.

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Der erwartete Nettoerlös aus der Eigenkapitalmaßnahme soll zur Finanzierung der Aufstockung der Beteiligung an der Amprion GmbH, einem der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber, verwendet werden. RWE hat Übereinkünfte mit fünf Anteilseignern der M31 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Energie KG erzielt, um deren indirekte Anteile an der Amprion GmbH zu erwerben. Insgesamt wird sich dadurch der mittelbare Anteil von RWE an der Amprion GmbH auf 55 % erhöhen. Der Gesamtkaufpreis für die Transaktionen beläuft sich auf rund 3,6 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass alle Transaktionen im dritten Quartal 2026 vollzogen sein werden. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust, General Counsel

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Wichtige Hinweise

Die Veröffentlichung, Verbreitung und Übermittlung dieser Bekanntmachung sowie das Angebot und der Verkauf von Aktien der RWE Aktiengesellschaft („RWE“) können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Diese Bekanntmachung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Südafrika, Japan oder in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, noch bildet diese Bekanntmachung oder irgendetwas darin Enthaltenes die Grundlage für ein Angebot oder einen Kauf jeglicher Art in einer Jurisdiktion oder darf im Zusammenhang damit herangezogen werden. Weder RWE noch die die Platzierung begleitenden Banken (die „Joint Bookrunner“) oder mit diesen verbundene Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot der Aktien oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Jurisdiktion zu ermöglichen, in der Maßnahmen zu diesem Zweck erforderlich sind.

Die hierin genannten Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Aktien nicht in Australien, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Mitteilung genannten Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Südafrika oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion geben.

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Die Aktien dürfen nur an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden, die als Auftraggeber im Sinne des National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions oder Subsection 73.3(1) des Securities Act (Ontario) akkreditierte Investoren sind oder als solche gelten und zugelassene Kunden sind, wie in National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations definiert.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien könnte es sein, dass die Joint Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen einen Teil der Aktien im Rahmen der Platzierung für eigene Rechnung erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien oder andere Wertpapiere von RWE oder im Zusammenhang mit dem Verkauf oder sonst verbundene Investitionen behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Daher sind Bezugnahmen in dieser Bekanntmachung darauf, dass die Aktien verkauft, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert werden oder in sonstiger mit ihnen gehandelt wird, so zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel durch Joint Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen für eigene Rechnung umfassen. Zudem könnten Joint Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Tausch- oder Differenzgeschäften (swaps or contracts for differences)) eingehen, in deren Zusammenhang Joint Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien erwerben, halten oder veräußern könnten. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang etwaiger solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, außer es bestehen entsprechende gesetzliche oder regulatorische Pflichten.

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Jeder Joint Bookrunner handelt für RWE und niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien und wird keiner anderen Person gegenüber dafür verantwortlich sein, den Schutz eines Kunden oder eine Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien zu gewährleisten.

Soweit diese Bekanntmachung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen hinsichtlich der erwarteten zukünftigen Geschäftsentwicklung von RWE enthält („zukunftsgerichtete Aussagen“), basieren diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements von RWE, die nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln verschiedene Annahmen wider, die aus dem aktuellen Geschäftsplan von RWE oder aus öffentlichen Quellen stammen, die nicht unabhängig verifiziert oder bewertet wurden und die sich als korrekt erweisen können oder auch nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ertragslage, die Rentabilität, die Leistung oder die Ergebnisse von RWE oder der Erfolg der Branchen, in denen RWE tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der Leistung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, empfohlen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. RWE übernimmt keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU-Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.