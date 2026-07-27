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EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Vorläufiges Halbjahresergebnis der RWE AG übertrifft Markterwartungen, Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erhöht

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EQS-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
RWE Aktiengesellschaft: Vorläufiges Halbjahresergebnis der RWE AG übertrifft Markterwartungen, Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erhöht

28.07.2026 / 18:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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RWE hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen des Marktes übertroffen. Insbesondere die Segmente Onshore/Solar, Energiehandel sowie Flexible Erzeugung erzielten ein außerordentlich gutes Ergebnis aufgrund einer starken operativen Performance und profitierten daneben von positiven Einmaleffekten. Für das zweite Halbjahr werden zusätzlich positive Ergebnisbeiträge aus der aufgestockten Beteiligung an der Amprion GmbH sowie höheren Commodity-Preisen erwartet. Auf dieser Basis erhöht RWE die Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 wie folgt:

Geschäftsjahr 2026:

  • Bereinigtes EBITDA: 5.750 bis 6.350 Mio. € (bisher 5.200 bis 5.800 Mio. €)
  • Bereinigtes Nettoergebnis: 1.950 bis 2.450 Mio. € (bisher 1.550 bis 2.050 Mio. €)
  • Bereinigtes Nettoergebnis je Aktie: 2,60 bis 3,30 € (bisher: 2,20 bis 2,90 €).

Geschäftsjahr 2027:

  • Bereinigtes EBITDA: 6.700 bis 7.300 Mio. € (bisher 6.200 bis 6.800 Mio. €)
  • Bereinigtes Nettoergebnis: 2.200 bis 2.700 Mio. € (bisher 1.900 bis 2.400 Mio. €)
  • Bereinigtes Nettoergebnis je Aktie: 2,80 bis 3,50 € (bisher: 2,70 bis 3,40 €).
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Die folgenden Zahlen für das erste Halbjahr 2026 sind vorläufig und ungeprüft:

  • Bereinigtes EBITDA: 3.011 Mio. €
  • Bereinigtes Nettoergebnis: 1.257 Mio. €
  • Bereinigtes Nettoergebnis je Aktie: 1,77 €.

Definitionen der zentralen Ergebniskennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 auf Seite 26.

Die vollständigen Ergebnisse für das erste Halbjahr und der Zwischenbericht werden am 13. August 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Dr. Ulrich Rust, General Counsel


Ende der Insiderinformation
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28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201-5179 0
Fax: +49 (0)201-5179 5005
E-Mail: invest@rwe.com
Internet: www.rwe.com
ISIN: DE0007037129, Weitere ISINs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter https://www.rwe.com/investor-relations/fremdkapital-und-kreditratings/anleihen-und-sustainable-finance/, aufgelistet.,
WKN: 703712, Weitere WKNs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter https://www.rwe.com/investor-relations/fremdkapital-und-kreditratings/anleihen-und-sustainable-finance/ aufgelistet.
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
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2373004  28.07.2026 CET/CEST

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15.07.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 RWE Buy UBS AG
09.07.26 RWE Outperform RBC Capital Markets