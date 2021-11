EQS-Adhoc: SANDPIPER Digital Payments AG (BX Swiss, Symbol: SDPN, www.sandpiper.ch, ISIN: CH0510341644): Veränderungen im Verwaltungsrat, Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

EQS Group-Ad-hoc: Sandpiper Digital Payments AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Personalie

SANDPIPER Digital Payments AG (BX Swiss, Symbol: SDPN, www.sandpiper.ch, ISIN: CH0510341644): Veränderungen im Verwaltungsrat, Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage Schlagworte: Kapitalerhöhung/Kapitalmassnahme, Personalie, Strategische Unternehmensentscheidung, Sonstiges 29.11.2021 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist die Emittentin verantwortlich. St. Gallen, den 29. November 2021 -- Die SANDPIPER Digital Payments AG teilt mit, dass die Verhandlungen mit In Investments Limited und Raffles Financial Limited über eine strategische Beteiligung an der SANDPIPER Digital Payments AG, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage stattfinden sollte, nicht fortgeführt werden. Die Parteien konnten für das zukünftige Gelingen einer Neuausrichtung der Sandpiper Digital Payments AG wesentliche Meilensteine nicht umsetzen. Der Verwaltungsrat der Sandpiper Digital Payments AG wird sich nun erneut mit dem Thema der strategischen Ausrichtung befassen und an gegebener Stelle informieren. Dr. Charlie In und Chng Hee Kok treten zum 30. November 2021 aus dem Verwaltungsrat der SANDPIPER Digital Payments AG zurück. Über SANDPIPER Digital Payments AG SANDPIPER Digital Payments AG ist ein börsenkotiertes Holdingunternehmen mit den Schwerpunkten innovative, digitale und mobile Zahlsysteme sowie Sicherheitsdienst und Technologien. SANDPIPER ist alleinige Anteilseignerin der Ergonomics AG. Ansprechpartner Felix Exner fe@mountain.partners +41 79 840 73 88 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen:

Sandpiper Digital Payments AG Poststrasse 17

9001 St. Gallen Schweiz Telefon: +41 44 783 80 30 E-Mail: news@sandpiper.ch Internet: www.sandpiper.ch ISIN: CH0510341644

