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EQS-Adhoc: SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor – Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt aber unter Prognose

17.04.26 19:13 Uhr
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EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor – Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt aber unter Prognose

17.04.2026 / 19:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SBF legt vorläufige Zahlen für 2025 vor –
Umsatz wie erwartet; EBITDA steigt deutlich, bleibt aber unter Prognose

Leipzig, 17. April 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, legt vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Umsatz liegt mit rund 40,7 Mio. Euro (2024: 47,2 Mio. Euro) innerhalb der zuletzt prognostizierten Bandbreite von 39 bis 41 Mio. Euro. Das vorläufige EBITDA erreicht 1,04 Mio. Euro (2024: 0,6 Mio. Euro) und liegt damit unter der Spanne von 1,7 bis 2,1 Mio. Euro. Die finalen Zahlen wird die Gesellschaft Ende April veröffentlichen.

In dem für SBF von Übergängen geprägten Geschäftsjahr 2025 war die Umsatz- und Ergebnisentwicklung insbesondere von Belastungen in Absatzmärkten geprägt, die von Zöllen und Einschränkungen in den Lieferketten betroffen waren. Darüber hinaus fielen im Zuge der Restrukturierung höhere Aufwendungen an als ursprünglich erwartet. Die hieraus resultierenden Ergebnisbelastungen wirkten im Geschäftsjahr 2025, sodass sich die Ausgangsbasis für 2026 verbessert.

Mit Blick auf das aktuelle Geschäftsjahr sieht sich SBF auf Grundlage der unverändert hohen Auftragsbestände mit mehr als 100 Mio. Euro weiterhin gut positioniert und bestätigt die Prognose vom 30. Januar 2026. Für das Jahr 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz in der Spanne von 38 bis 45 Mio. Euro bei einem EBITDA von 1,8 bis 4,4 Mio. Euro.

Unternehmenskontakt:
SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com



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17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0)341 65235894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
ISIN: DE000A2AAE22
WKN: A2AAE2
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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