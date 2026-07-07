DAX 24.897 -2,2%ESt50 6.205 -1,8%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 8,12 -3,5%Nas 25.771 -0,2%Bitcoin 54.361 -2,1%Euro 1,1421 +0,1%Öl 78,8 +3,8%Gold 4.066 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma veröffentlicht vorläufige Q3-Eckdaten und hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 an

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18.70 EUR 0.40 EUR 2.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma veröffentlicht vorläufige Q3-Eckdaten und hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 an

08.07.2026 / 18:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

SCHOTT Pharma erwartet auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 8 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 %. Die Markterwartungen liegen bei 3,5 % für das währungsbereinigte Umsatzwachstum und 27,5 % für die EBITDA-Marge (Quelle: Vara Consensus, 6. Juli 2026).

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet SCHOTT Pharma nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 % bis 6 % (bisher: 2 % bis 5 %) sowie eine EBITDA-Marge von 27 % bis 28 % (bisher: rund 27 %). Beide Kennzahlen liegen über den aktuellen Markterwartungen von 3,2 % für das währungsbereinigte Umsatzwachstum bzw. 27,2 % für die EBITDA-Marge (Quelle: Vara Consensus vom 6. Juli 2026).

Grundlage für die Anhebung der Prognose ist, neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das vierte Quartal 2026, eine Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, die SCHOTT Pharma erreichen konnte. Diese beinhaltet sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten, die sich in zukünftigen Perioden auswirken werden.

SCHOTT Pharma wird die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 am 12. August 2026 veröffentlichen.

Mitteilende Person:

Tobias Erfurth
Head of Investor Relations
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz, Germany
phone: +49 (0)6131 661640
Tobias.Erfurth@schott.com
www.schott-pharma.com
 


Ende der Insiderinformation

08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Deutschland
Telefon: +49 6131660
E-Mail: ir.pharma@schott.com
Internet: https://ir.schott-pharma.com/
ISIN: DE000A3ENQ51
WKN: A3ENQ5
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2362904

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2362904  08.07.2026 CET/CEST

Aktuelle SCHOTT Pharma Aktie News

Werbung

SCHOTT Pharma Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
06.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09.06.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK