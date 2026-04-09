EQS-Adhoc: Schulte-Schlagbaum AG: Dividende für das Geschäftsjahr 2025
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Dividenden/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Werbung
Werbung
Die Schulte-Schlagbaum AG bestätigt die Prognose für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025.
Im Geschäftsjahr 2025 hat der Konzern Umsatzerlöse in Höhe von rund 57.331 TEUR erzielt und liegt damit auf dem Umsatzniveau des Vorjahres (Abw. um +0,02%). Insgesamt ist das betriebliche Ergebnis (EBIT) des Konzerns auf +1.307 TEUR (Vorjahr: +737 TEUR) sowie das Konzernergebnis (EAT) auf +874 TEUR (Vorjahr: +272 TEUR) gestiegen.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 29. April 2026 den Jahresabschluss (inkl. Lagebericht) der Schulte-Schlagbaum AG zum 31. Dezember 2025 festgestellt und den Konzernabschluss (inkl. Konzernlagebericht) zum 31. Dezember 2025 gebilligt.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der am 24. Juni 2026 stattfindenden Hauptversammlung vor, eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR pro Stückaktie auszuzahlen. Der darüberhinausgehende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Kontakt:
Katharina Wagner
Leitung Finanzen & Controlling
Tel: +49 2051 2086-0
E-Mail: katharina.wagner@sag-schlagbaum.com
Ende der Insiderinformation
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schulte-Schlagbaum AG
|Nevigeser Straße 100 - 110
|42553 Velbert
|Deutschland
|Telefon:
|+492051/2086-0
|E-Mail:
|sag@sag-schlagbaum.com
|Internet:
|http://www.sag-schlagbaum.com
|ISIN:
|DE0007190001
|WKN:
|719000
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2318298
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2318298 29.04.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schulte-Schlagbaum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schulte-Schlagbaum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent