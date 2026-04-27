EQS-Adhoc: Scout24 SE beschließt, zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms von bis zu 250 Mio. EUR in 2026 aufzulegen und die Rückkaufphase der laufenden Tranche zu verkürzen
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EQS-Ad-hoc: Scout24 SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
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Scout24 SE beschließt, zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms von bis zu 250 Mio. EUR in 2026 aufzulegen und die Rückkaufphase der laufenden Tranche zu verkürzen
München, 28. April 2026
Der Vorstand der Scout24 SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im Rahmen des gegenwärtigen Rückkaufprogramms mit einem Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 500 Mio. EUR unter einer zweiten Tranche bereits bis Ende 2026 weitere eigene Aktien mit einem Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 250 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) und einer Gesamtzahl an eigenen Aktien von bis zu 4.500.000 über die Börse zurückzukaufen. Die zweite Tranche soll im direkten Anschluss an die erste Tranche von insgesamt bis zu 100 Mio. EUR beginnen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2026 ein neues Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 350 Mio. EUR.
Hierfür macht die Gesellschaft von der Ermächtigung Gebrauch, die die ordentliche Hauptversammlung 2025 erteilt hat, sowie von einer gegebenenfalls nachfolgenden Ermächtigung, die der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2026 vorgeschlagen wird.
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In diesem Zusammenhang hat der Vorstand der Scout24 SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die erste Tranche des am 3. Dezember 2025 beschlossenen Aktienrückkaufprogramms, die am 2. Januar 2026 angekündigt wurde, vor dem Hintergrund der nahezu vollständigen Ausschöpfung, zu verkürzen. Dies soll durch eine Konzentration der Rückkaufphase mittels Vorverlegung des spätestmöglichen Erwerbszeitpunkts auf den 29. Mai 2026 sowie durch eine Reduzierung der Gesamtzahl der in dieser Tranche zurückzukaufenden Aktien auf bis zu 1.540.276 erfolgen. Im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis zum 21. April 2026 insgesamt 1.155.276 Aktien zu einem Gesamtbetrag von circa 84,5 Mio. EUR erworben. Diese können, wie die Aktien aus früheren Rückkäufen, insbesondere auch für Kapitalherabsetzungen durch Einziehung eigener Aktien verwendet werden.
Weitere Einzelheiten werden im Verlauf der kommenden Wochen vor Beginn der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht. Die Scout24 SE behält sich vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit zu modifizieren oder einzustellen.
Der Vorstand
Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations
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Filip Lindvall
Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:
siehe oben unter "Begründung Aufschub"
Erläuterung zum erheblichen Kursbeeinflussungspotential:
siehe oben unter "Begründung Aufschub"
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@scout24.com
|Internet:
|www.scout24.com
|ISIN:
|DE000A12DM80
|WKN:
|A12DM8
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
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|EQS News ID:
|2317140
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2317140 28.04.2026 CET/CEST
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