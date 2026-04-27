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EQS-Adhoc: Scout24 SE beschließt, zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms von bis zu 250 Mio. EUR in 2026 aufzulegen und die Rückkaufphase der laufenden Tranche zu verkürzen

28.04.26 19:53 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Scout24 SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Scout24 SE beschließt, zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms von bis zu 250 Mio. EUR in 2026 aufzulegen und die Rückkaufphase der laufenden Tranche zu verkürzen

28.04.2026 / 19:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Scout24 SE beschließt, zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms von bis zu 250 Mio. EUR in 2026 aufzulegen und die Rückkaufphase der laufenden Tranche zu verkürzen

München, 28. April 2026

Der Vorstand der Scout24 SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im Rahmen des gegenwärtigen Rückkaufprogramms mit einem Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 500 Mio. EUR unter einer zweiten Tranche bereits bis Ende 2026 weitere eigene Aktien mit einem Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 250 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) und einer Gesamtzahl an eigenen Aktien von bis zu 4.500.000 über die Börse zurückzukaufen. Die zweite Tranche soll im direkten Anschluss an die erste Tranche von insgesamt bis zu 100 Mio. EUR beginnen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2026 ein neues Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 350 Mio. EUR.

Hierfür macht die Gesellschaft von der Ermächtigung Gebrauch, die die ordentliche Hauptversammlung 2025 erteilt hat, sowie von einer gegebenenfalls nachfolgenden Ermächtigung, die der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2026 vorgeschlagen wird.

In diesem Zusammenhang hat der Vorstand der Scout24 SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die erste Tranche des am 3. Dezember 2025 beschlossenen Aktienrückkaufprogramms, die am 2. Januar 2026 angekündigt wurde, vor dem Hintergrund der nahezu vollständigen Ausschöpfung, zu verkürzen. Dies soll durch eine Konzentration der Rückkaufphase mittels Vorverlegung des spätestmöglichen Erwerbszeitpunkts auf den 29. Mai 2026 sowie durch eine Reduzierung der Gesamtzahl der in dieser Tranche zurückzukaufenden Aktien auf bis zu 1.540.276 erfolgen. Im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis zum 21. April 2026 insgesamt 1.155.276 Aktien zu einem Gesamtbetrag von circa 84,5 Mio. EUR erworben. Diese können, wie die Aktien aus früheren Rückkäufen, insbesondere auch für Kapitalherabsetzungen durch Einziehung eigener Aktien verwendet werden.

Weitere Einzelheiten werden im Verlauf der kommenden Wochen vor Beginn der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht. Die Scout24 SE behält sich vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit zu modifizieren oder einzustellen.

Der Vorstand
 

Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations

Filip Lindvall
Vice President Group Strategy & Investor Relations
Tel.: +49 30 243011917
E-Mail: ir@scout24.com



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

siehe oben unter "Begründung Aufschub"

Erläuterung zum erheblichen Kursbeeinflussungspotential:

siehe oben unter "Begründung Aufschub"

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@scout24.com
Internet: www.scout24.com
ISIN: DE000A12DM80
WKN: A12DM8
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2317140

 
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2317140  28.04.2026 CET/CEST

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