EQS-Adhoc: SGL CARBON SE: Bilanzielle Wertminderung im Geschäftsbereich Carbon Fibers. SGL Carbon SE berichtet vorläufige Neunmonatszahlen und bestätigt die Jahresprognose 2024

SGL CARBON SE: Bilanzielle Wertminderung im Geschäftsbereich Carbon Fibers. SGL Carbon SE berichtet vorläufige Neunmonatszahlen und bestätigt die Jahresprognose 2024



24.10.2024

Wiesbaden, 24. Oktober 2024. Bereits bei Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2024 informierte die SGL Carbon, dass sie davon ausgeht, ihre bereinigte EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 am unteren Ende der Spanne von 160 bis 170 Mio. € zu erreichen. Nach Vorlage vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2024 bestätigt die SGL Carbon diese Aussage.



Gemäß vorläufiger Zahlen verminderte sich der Konzernumsatz der SGL Carbon nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf 781,9 Mio. € (9M 2023: 821,7 Mio. €). Das vorläufige bereinigte EBITDA blieb hingegen mit 127,6 Mio. € auf einem vergleichbaren Niveau zur Vorjahresperiode (9M 2023: 130,0 Mio. €). Trotz des leichten Umsatzrückgangs verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge nach neun Monaten in 2024 auf 16,3 % (9M 2023: 15,8 %). Gründe für die verbesserte bereinigte EBITDA-Marge sind insbesondere Produktmixeffekte in den Geschäftsbereichen Graphite Solutions und Process Technology. Im Gegenzug belastete die anhaltende Nachfrageschwäche für Carbon- und Textilfaserprodukte im Geschäftsbereich Carbon Fibers sowie die vorzeitige Beendigung eines Kundenvertrags bei Composite Solutions die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns.



Der Geschäftsbereich Carbon Fibers stellt Carbon- und Textilfasern für die Wind- und Automobilindustrie sowie verschiedene industrielle Anwendungen her. Die Nachfrage nach Carbonfasern aus der Wind- und Automobilindustrie ist, wie von der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 erwartet, weiterhin schwach. Hinzu kommt ein zunehmender Wettbewerbs- und Preisdruck aufgrund weltweiter Überkapazitäten sowohl für Carbonfasern als auch für Textilfasern. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich die Nachfrage in den nächsten Monaten nicht erholen wird und die erzielbaren Preise für diese Produkte über das Jahr 2025 hinaus auf einem niedrigen Niveau verbleiben. Ferner erwartet SGL Carbon, dass sich die erwartete Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage für den Geschäftsbereich Carbon Fibers verzögert und überarbeitet ihre bestehende Mittelfristplanung für Carbon Fibers.



Aufgrund der damit verbundenen voraussichtlichen Abweichung wird derzeit eine anlassbezogene Werthaltigkeitsprüfung durchgeführt. Daraus zeichnet sich ein nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwand von 60 – 80 Mio. € ab, der im 4. Quartal 2024 gebucht wird. Die Wertminderung betrifft ausschließlich Carbon Fibers, das operative Geschäft der anderen Geschäftsbereiche ist davon nicht betroffen.



Die Eigenkapitalquote der SGL Carbon beträgt nach der Wertminderung ca. 40 % (30.09.2024: gemäß vorläufiger Zahlen 43,3 %).



Die bereits eingeleitete Prüfung aller strategischer Optionen für den Geschäftsbereich Carbon Fibers, die von SGL Carbon am 23. Februar 2024 bekanntgegeben wurde, bleibt von der Wertminderung unberührt und wird derzeit weiter fortgeführt.



Weitere Informationen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 können der Quartalsmitteilung entnommen werden, die am 7. November 2024 veröffentlicht wird.



1Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2023.

SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden



Telefon +49 611 6029-100

Telefax +49 611 6029-101

presse@sglcarbon.com



