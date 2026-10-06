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EQS-Adhoc: SGL Carbon SE veröffentlicht vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und hebt Prognose für 2026 an

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SGL Carbon SE
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EQS-Ad-hoc: SGL Carbon SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
SGL Carbon SE veröffentlicht vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und hebt Prognose für 2026 an

06.10.2026 / 16:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SGL Carbon veröffentlicht vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und hebt Prognose für 2026 an

Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung, insbesondere im 3. Quartal 2026, sowie der weiterhin positiven Erwartungen bis Ende des laufenden Geschäftsjahres präzisiert die
SGL Carbon SE die Umsatz- und erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026.

Die Gesellschaft geht davon aus, das obere Ende ihrer Prognose für das bereinigte EBITDA (EBITDApre = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vor Sondereinflüssen und Einmaleffekten) zu überschreiten und hebt die EBITDApre Prognose für 2026 auf 130 bis 140 Mio. € an (bisherige Prognose 110 bis 130 Mio. €). Hinsichtlich der Umsatzprognose geht die SGL Carbon davon aus, die gegebene Bandbreite für 2026 von 720 bis 770 Mio. € am oberen Ende zu erreichen.

Nach vorläufigen Zahlen geht die SGL Carbon von einem Konzernumsatz für die ersten drei Quartale 2026 von rund 595 Mio. € aus (9M 2025: 652,9 Mio. €). Das EBITDApre der ersten neun Monate 2026 beläuft sich auf Grundlage vorläufiger Zahlen auf rund 106 Mio. €
(9M 2025: 108,6 Mio. €).

Die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde auf Basis des derzeit herrschenden Marktumfelds erstellt und unterstellt keine Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Mittelfristplanung bleibt von der Aktualisierung der Prognose 2026 unberührt.

Die SGL Carbon wird die Neunmonatszahlen 2026 wie geplant am 5. November 2026 veröffentlichen.

Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2025. Es gab gegenüber der ursprünglichen Prognose keine Veränderungen im Konsolidierungskreis bzw. Bilanzierungsmethoden.

SGL Carbon SE
Claudia Kellert – Head of Investor Relations,
Communications and Corporate Sustainability
Soehnleinstrasse 8
65201 Wiesbaden/Germany

Tel: +49 611 6029-100
Fax +49 611 6029-101
investor-relations@sglcarbon.com
www.sglcarbon.com

 


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06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SGL Carbon SE
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 6029 - 0
Fax: +49 (0)611 6029 - 101
E-Mail: investor-relations@sglcarbon.com
Internet: www.sglcarbon.com
ISIN: DE0007235301, DE000A30VKB5, DE000A351SD3
WKN: 723530
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990038IB31TYK07X63
EQS News ID: 2411378

 
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2411378  06.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.

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