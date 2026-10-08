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EQS-Adhoc: Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für den Neunmonatszeitraum 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shelly
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Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für den Neunmonatszeitraum 2026

08.10.2026 / 17:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für den Neunmonatszeitraum 2026

Sofia / München, 8. Oktober 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat im Neunmonatszeitraum 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Umsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 30 % auf rund EUR 112,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Dabei beschleunigte sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen. Die Umsatzentwicklung setzte sich im Neunmonatszeitraum 2026 im Rahmen der ursprünglichen internen Erwartungen der Gesellschaft fort.

Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 am 10. November 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen.

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Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 (0) 89-1250903-31
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95
EQS News ID: 2412800

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412800  08.10.2026 CET/CEST

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