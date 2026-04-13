EQS-Adhoc: Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Q1 2026
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EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Die Liquiditätsposition der Gesellschaft entwickelte sich im ersten Quartal 2026 positiv. Die Zahlungsmittel erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2025 um rund 45 % auf EUR 19,9 Mio. und stehen im Zusammenhang mit Veränderungen im Working Capital, die im Wesentlichen durch die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen geprägt sind. Struktur und Fälligkeiten der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich verbessert. Das Volumen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird sich voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf normalisieren.
Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für das erste Quartal 2026 am 11. Mai 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen.
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Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2308368
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2308368 14.04.2026 CET/CEST
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|Hebel
|KO
|Emittent
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