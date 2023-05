EQS-Adhoc: SHOP APOTHEKE EUROPE und GALENICA: Kartellbehördliche Freigaben für Joint Venture erhalten

EQS-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Joint Venture/Kapitalerhöhung

SHOP APOTHEKE EUROPE und GALENICA: Kartellbehördliche Freigaben für Joint Venture erhalten



11.05.2023 / 19:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SHOP APOTHEKE EUROPE und GALENICA: Kartellbehördliche Freigaben für Joint Venture erhalten Sevenum, Niederlande, 11. Mai 2023. Redcare Pharmacy N.V. (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.) und GALENICA AG teilen mit, dass sie die Freigaben der zuständigen Kartellbehörden für die Gründung ihres angekündigten Joint Ventures im Schweizer Markt (Transaktion) erhalten haben. Die kartellbehördlichen Freigaben waren erforderliche Bedingungen für die Durchführung der Transaktion, in dessen Rahmen eine Zusammenlegung der Geschäftstätigkeiten von shop-apotheke.ch und der Spezialapotheke Mediservice AG in einer gemeinsamen Gesellschaft erfolgt. Mit der Erteilung der Freigaben kann die Transaktion nun wie geplant kurzfristig, voraussichtlich am 16. Mai 2023, vollzogen werden. Die im Rahmen der Transaktion erforderliche Kapitalerhöhung soll bis spätestens Ende Juni 2023 durchgeführt werden.



Ende der Insiderinformation

11.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com