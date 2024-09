EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG gibt Restrukturierungs- und Transformationsprogramm bekannt  

EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

SMA Solar Technology AG gibt Restrukturierungs- und Transformationsprogramm bekannt Niestetal, 25. September 2024 – Anknüpfend an die bisherige Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) teilt das Unternehmen folgendes mit: Die Umsatzentwicklung in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions ist weiterhin maßgeblich von anhaltend hohen Lagerbeständen bei Distributoren und Installateuren sowie einem generell sehr herausfordernden Marktumfeld beeinflusst. Das Segment Large Scale & Project Solutions entwickelt sich weiterhin nach Plan. Der Vorstand hat die Initiierung eines konzernweiten Restrukturierungs- und Transformationsprogramms beschlossen, das eine Effizienzsteigerung und eine strategische Fokussierung zum Ziel hat. Damit einhergehend strebt der Vorstand die Realisierung von Kosteneinsparungen in Höhe von voraussichtlich 150 Mio. bis 200 Mio. Euro an. Die wesentlichen Handlungsfelder wurden am 25. September mit dem Aufsichtsrat erörtert. Im Restrukturierungs- und Transformationsprogramm sollen Maßnahmen zu folgenden Handlungsfeldern erarbeitet werden: (1) Optimierung der Kostenstruktur des Unternehmens, (2) Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation, (3) Strategische Repositionierung des Unternehmens am Markt. Das Programm wird dazu beitragen, dass das Unternehmen auch in einem weiterhin volatilen Marktumfeld profitabel wachsen kann. Sollten sich aus den zu erarbeitenden Maßnahmen Auswirkungen auf die Umsatz- und Ergebnisprognose des laufenden Geschäftsjahres ergeben, werden diese unverzüglich veröffentlicht. Kontakt: Viona Brandt Investor Relations viona.brandt@sma.de Tel.: +49 151 277 658 25





