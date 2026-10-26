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EQS-Adhoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Personelle Veränderungen im Vorstand

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SMAG Mobile Antenna Masts AG
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EQS-Ad-hoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
SMAG Mobile Antenna Masts AG: Personelle Veränderungen im Vorstand

26.10.2026 / 22:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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SMAG Mobile Antenna Masts AG: Personelle Veränderungen im Vorstand

Salzgitter, 26. Oktober 2026 – Kai Oppermann, das für die Bereiche Personal, Projektmanagement, Entwicklung und Konstruktion, Einkauf und Lieferantenmanagement sowie Qualitätswesen zuständige Vorstandsmitglied der SMAG Mobile Antenna Masts AG (ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1, die „Gesellschaft“), hat sein Amt als Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands der Gesellschaft zum Ablauf des 15. Novembers 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt.

Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat heute mit Wirkung zum 16. November 2026 Herrn Alexander Güntzel bis zum 31. Dezember 2028 in den Vorstand der Gesellschaft und als neuen Chief Operating Officer bestellt. Herr Güntzel wird sich schwerpunktmäßig auf die Skalierung der Produktion und das Qualitätswesen fokussieren.

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Kontakt:

SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstraße 20–22
38259 Salzgitter
Deutschland

Investor Relations:

Jasmin Dentz
E-Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de
Telefon: +49 69 97124731



Ende der Insiderinformation

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstraße 20-22
38259 Salzgitter
Deutschland
E-Mail: ir@smag.de
Internet: https://www.smag.de/
ISIN: DE000A42FR12
WKN: A42FR1
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028
EQS News ID: 2422574

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
 
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2422574  26.10.2026 CET/CEST

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