EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Ingo Stober Appointed as New Chief Financial Officer

31.07.26 18:00 Uhr

Hamm, 31 July 2026 – SMT Scharf AG (German Securities Code (WKN): A3DRAE, ISIN: DE000A3DRAE2) announces that its Supervisory Board has appointed Mr. Ingo Stober as the Company's new Chief Financial Officer (CFO) for a term of three years, effective 1 September 2026. Mr. Stober succeeds Mr. Volker Weiss, who stepped down from his position on the Managing Board ahead of the end of his term. With Mr. Stober's appointment, the Managing Board of SMT Scharf AG will once again consist of three members. It will comprise Mr. Longjiao Wang (CEO), Mr. Reinhard Reinartz (COO) and Mr. Ingo Stober (CFO). Contact

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board SMT Scharf AG: Ingo Stober Appointed as New Chief Financial Officer 31-Jul-2026 / 18:00 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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