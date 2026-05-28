EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Ingo Stober zum neuen Finanzvorstand ernannt

31.07.26 18:00 Uhr

Hamm, 31. Juli 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Ingo Stober mit Wirkung zum 1. September 2026 für die Dauer von drei Jahren zum neuen Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt hat. Herr Stober tritt die Nachfolge von Herrn Volker Weiss an, der sein Vorstandsmandat vorzeitig niedergelegt hatte. Mit dem Amtsantritt von Herrn Stober wird der Vorstand der SMT Scharf AG komplettiert und besteht künftig wieder aus drei Mitgliedern. Dem Vorstand gehören dann Herr Longjiao Wang (CEO), Herr Reinhard Reinartz (COO) und Herr Ingo Stober (CFO) an. Kontakt

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand SMT Scharf AG: Ingo Stober zum neuen Finanzvorstand ernannt 31.07.2026 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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