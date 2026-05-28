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EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Ingo Stober zum neuen Finanzvorstand ernannt

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EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
SMT Scharf AG: Ingo Stober zum neuen Finanzvorstand ernannt

31.07.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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SMT Scharf AG: Ingo Stober zum neuen Finanzvorstand ernannt

Hamm, 31. Juli 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Ingo Stober mit Wirkung zum 1. September 2026 für die Dauer von drei Jahren zum neuen Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt hat. Herr Stober tritt die Nachfolge von Herrn Volker Weiss an, der sein Vorstandsmandat vorzeitig niedergelegt hatte. Mit dem Amtsantritt von Herrn Stober wird der Vorstand der SMT Scharf AG komplettiert und besteht künftig wieder aus drei Mitgliedern. Dem Vorstand gehören dann Herr Longjiao Wang (CEO), Herr Reinhard Reinartz (COO) und Herr Ingo Stober (CFO) an.

Kontakt

Investor Relations
cometis AG
Thorben Burbach
Tel: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

 

-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-



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31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Deutschland
Telefon: +49 2381 960-01
Fax: +49 2381 960-311
E-Mail: info@smtscharf.com
Internet: www.smtscharf.com
ISIN: DE000A3DRAE2
WKN: A3DRAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900TCSTU65K7JHJ28
EQS News ID: 2375680

 
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2375680  31.07.2026 CET/CEST

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