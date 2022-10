EQS-Adhoc: SNP bereitet Übergabe an neuen CEO in 2023 vor

EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie

SNP bereitet Übergabe an neuen CEO in 2023 vor



26.10.2022 / 19:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SNP bereitet Übergabe an neuen CEO in 2023 vor Heidelberg, 26. Oktober 2022 Im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung hatte Michael Eberhardt, CEO und geschäftsführender Direktor der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705), zu Beginn des Jahres 2022 den Wunsch geäußert, im Laufe des Geschäftsjahres 2023 das Unternehmen im Rahmen eines geregelten Übergangs zu verlassen. Daraufhin leitete der Verwaltungsrat der SNP SE umgehend eine Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten ein. Aufgrund der fortgeschrittenen Suche wird ein Nachfolger in den nächsten Wochen aus einem inzwischen kleinen Kandidatenkreis ausgewählt. Alle Kandidaten können das Amt bereits Anfang 2023 übernehmen. Der Verwaltungsrat hat Michael Eberhardt gebeten, so lange im Unternehmen zu bleiben, bis ein geregelter Übergang erfolgt ist. Der Verwaltungsrat dankt Michael Eberhardt herzlich für seinen Weitblick, sein Engagement und seine Leidenschaft. Er hat zu einem äußerst herausfordernden Zeitpunkt das Amt des CEO übernommen und die SNP mit Umsicht und Klarheit durch eine Phase großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Unsicherheit geführt.

Ansprechpartner SNP: Marcel Wiskow Director lnvestor Relations Telefon: +49 6221 6425-637 E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com 26.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

