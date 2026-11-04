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EQS-Adhoc: SNP SE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an

Werte in diesem Artikel
Aktien
SNP Schneider-Neureither & Partner SE
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EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SNP SE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an

04.11.2026 / 19:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SNP SE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an

Heidelberg, 4. November 2026 – Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) gibt heute eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekannt.

Auf Grundlage der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und der starken Pipeline für das verbleibende Geschäftsjahr erwartet SNP ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich (bisherige Prognose: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Beim operativen Ergebnis (EBIT) wird gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg erwartet, der auch deutlich in den zweistelligen Prozentbereich reichen kann (bisherige Prognose: EBIT-Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).

Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins prognostiziert.

Ansprechpartner: 
Marcel Wiskow
Director Investor Relations 
marcel.wiskow@snpgroup.com
 

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Ende der Insiderinformation

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Speyerer Str. 4
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
Fax: +49 6221 6425 20
E-Mail: investor.relations@snpgroup.com
Internet: www.snpgroup.com
ISIN: DE0007203705
WKN: 720370
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900VKQHIQKPDF7811
EQS News ID: 2428670

 
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2428670  04.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
11.07.23 SNP Schneider-NeureitherPartner SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.01.23 SNP Schneider-NeureitherPartner SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.21 SNP Schneider-NeureitherPartner SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.21 SNP Schneider-NeureitherPartner SE buy Warburg Research
20.11.20 SNP Schneider-NeureitherPartner SE buy Warburg Research

Information

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