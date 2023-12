EQS-Adhoc: Softing AG kündigt Wertberichtigung von Firmenwerten an

EQS-Ad-hoc: Softing AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

Softing AG kündigt Wertberichtigung von Firmenwerten an



15.12.2023 / 12:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Die Softing AG rechnet zum Jahresende 2023 auf Konzernebene mit Wertberichtigungen auf Firmenwerte in den Bereichen Softing IT Networks und GlobalmatiX in Höhe von 7,0 Mio. EUR bis 9,0 Mio. EUR. Im Segment IT Networks liegen die Gründe für die Wertberichtigung in dem Umbau der Organisation von einem Distributionsmodell mit Fremdprodukten hin zu einem Segment mit eigenen Produkten und somit einer veränderten Wertschöpfungskette. Dem aus dem Akquisitionszeitpunkt stammenden Firmenwert auf Grundlage des Distributionsmodels mit Fremdprodukten werden zukünftig verminderte Cashflows gegenüberstehen, was eine Wertberichtigung des Firmenwerts erforderlich macht. Im Bereich GlobalmatiX resultiert der Wertberichtigungsbedarf aus einer zukünftig notwendigen Anpassung des Vertriebsansatzes im Bereich Schlüsselkunden mit einer Konzentration auf Spezialanwendungen und dadurch zukünftig verminderten Cashflows. Die Korrektur der Firmenwerte wirkt sich belastend auf das Konzern EBIT und das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2023 aus. Die Softing AG erwartet daher für das Geschäftsjahr 2023 unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen ein Konzern EBIT in Höhe von -1,0 Mio. EUR bis -2,5 Mio. EUR (2022: 0,8 Mio. EUR). Der Zielwert für das Konzern EBIT vor Sondereffekten ist mit 6,0 Mio. EUR prognostiziert. Das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2023 wird voraussichtlich zwischen -2,5 Mio. EUR und -4,5 Mio. EUR liegen (2022: -1,2 Mio. EUR). Auf die Hauptsteuerungsgröße operatives Konzern EBIT (Konzern EBIT bereinigt um aktivierte Entwicklungsleistungen und deren Abschreibungen sowie Auswirkungen aus der Kaufpreisverteilung), das Konzern EBITDA und den Konzern Cashflow ergeben sich durch die Wertberichtigung keine Auswirkungen. Die endgültigen Anpassungen erfolgen mit Erstellung des Konzernjahresabschlusses zum 31. Dezember 2023.



Kontakt:

Dr. Wolfgang Trier

