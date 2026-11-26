Koblenz, 26. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) hat heute beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Büchsner um weitere drei Jahre bis zum 30. September 2030 zu verlängern.

EQS-Ad-hoc: Stabilus SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand Stabilus SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Dr. Michael Büchsner 26.11.2026 / 19:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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