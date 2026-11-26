EQS-Adhoc: Stabilus SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Dr. Michael Büchsner
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EQS-Ad-hoc: Stabilus SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
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Stabilus SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Dr. Michael Büchsner
Koblenz, 26. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) hat heute beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Büchsner um weitere drei Jahre bis zum 30. September 2030 zu verlängern.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Telefon:
|+49 261 8900 0
|E-Mail:
|investors@stabilus.com
|Internet:
|https://group.stabilus.com
|ISIN:
|DE000STAB1L8
|WKN:
|STAB1L
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|EQS News ID:
|2443022
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2443022 26.11.2026 CET/CEST
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