EQS-Adhoc: Stabilus SE: Supervisory Board extends contract with CEO Dr. Michael Büchsner
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EQS-Ad-hoc: Stabilus SE / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
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Stabilus SE: Supervisory Board extends contract with CEO Dr. Michael Büchsner
Koblenz, November 26, 2026 – The Supervisory Board of Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) resolved today to extend the contract of Chief Executive Officer Dr. Michael Büchsner by another three years until September 30, 2030.
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End of Inside Information
26-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Germany
|Phone:
|+49 261 8900 0
|E-mail:
|investors@stabilus.com
|Internet:
|https://group.stabilus.com
|ISIN:
|DE000STAB1L8
|WKN:
|STAB1L
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|EQS News ID:
|2443022
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2443022 26-Nov-2026 CET/CEST
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