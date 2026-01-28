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EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029

20.04.26 15:16 Uhr
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EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges
SURTECO GROUP SE: Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029

20.04.2026 / 15:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SURTECO GROUP SE:  Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029
Buttenwiesen, 20. April 2026
SURTECO GROUP SE hat sich mit den finanzierenden Konsortialbanken und der großen Mehrzahl der Schuldscheininhaber auf ein Term Sheet für die Verlängerung der laufenden Finanzierung bis zum 28. Dezember 2029 geeinigt.
Auf der Grundlage des Entwurfs  eines Gutachtens in Anlehnung an den IDW-S6 Standard hat sich die Gesellschaft mit den Banken und Schuldscheininhabern auf Maßnahmen zur Stärkung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage bis 2029 geeinigt. Das Gutachten beruht auf der bestehenden Konzernstruktur, ohne eventuelle Veräußerungen. Die SURTECO GROUP SE hat u.a. die Verpflichtung übernommen, Dividendenzahlungen im Sanierungszeitraum auszusetzen und zusätzlich zu den bisherigen Covenants einen vereinbarten Mindestliquiditätsrahmen einzuhalten. Die Gesellschaft hat sich mit den Banken und Schuldscheininhabern weiter auf eine Anpassung der vereinbarten Financial Covenants an die aktuelle Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens geeinigt.  Als Sicherheiten sind für die Gläubiger des Konsortialdarlehens erstrangige Anteilsverpfändungen und für die Schuldscheingläubiger zweitrangige Anteilsverpfändungen für ausgewählte Tochtergesellschaften der Schuldnerin bestellt. Zudem sind dingliche Sicherheiten vorgesehen.
Die Entscheidung über eine etwaige Veräußerung der Bereiche Profiles und/oder Edgebands (vgl. zur Prüfung der strategischen Optionen die Ad-hoc-Mitteilung der SURTECO GROUP SE vom 28. Januar 2026) treffen die Organe der SURTECO GROUP SE im Rahmen ihrer pflichtgemäßen Verantwortung. Der Vorstand plant, etwaige Veräußerungserlöse zur Rückführung der Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Die Gesellschaft wird ihre Managementkapazitäten temporär mit Transformations- und Restrukturierungsexpertise verstärken.
Kontakt:
Martin Miller
Investor Relations
ir@surteco.com
+49 (0)8274 9988-508


Ende der Insiderinformation

20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO GROUP SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Deutschland
Telefon: +49 (0)8274 99 88-0
E-Mail: ir@surteco.com
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2291458

 
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2291458  20.04.2026 CET/CEST

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